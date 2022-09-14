小賈斯汀搶穿RAINS螢光夾克耍帥　經典捲蓋包竟出了超Q「極光粉色」

記者王則絲／台北報導

小賈斯汀（Justin Bieber）是年輕世代追捧的潮流Icon之一，日前他穿上丹麥品牌RAINS的螢光黃大夾克，顯得相當前衛有型，讓同款搜尋度暴增。RAINS今年秋冬帶來許多突破性改變，不只以極光為靈感注入新色彩，還創造了全新的Logo和Monogram。

▲小賈斯汀穿上RAINS螢光黃色的羽絨夾克。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）



RAINS 2022秋冬系列為品牌首個登上巴黎裝周的系列，因此在設計上做了許多新鮮的嘗試。說到RAINS，許多人第一個想到就是他卓越的「防水」機能，所以為了顛覆大家覺得只有雨天才要穿RAINS的印象，本季RAINS將原本的燈塔更換成「太陽」的形象，並將這個新太陽Logo運用在單品設計上頭。

▲RAINS 2022秋冬系列灌注極光色調。（圖／品牌提供）



RAINS本季系列以「Skywatcher」為名，比起以往明顯更多了實驗性的風格，色彩靈感汲取自極光，誕生了炫霓黃、極光粉、銀松綠、橡果棕⋯⋯等色調，像是RAINS經典的捲蓋包、科技羽絨外套，就換上了極光粉色的新裝；甚至是首度創造出品牌的Monogram印花，運用在服裝，以及許多第一次出現的單品，如抓絨毛線帽、鋪棉棉被上。

▲RAINS經典款包包推出新顏色，本季還誕生了新的太陽形象Logo和Monogram。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



提到防水機能，英國皇室愛用的百年品牌BARBOUR，其防風、防水又耐用的「油布外套」，可說是此生必收的單品。BARBOUR針對亞洲人身形開發的APAC系列，在今年秋冬將高機能的Ashby防水透氣外套，改版為更合身顯瘦、適合亞洲人的版型；Dom菱形絎縫外套亦調節比例，全新短版設計造型更俐落。

而BARBOUR注入日系簡約時尚態度的White Label系列，在今年秋冬則是採用經典外套Transport原型調整為短版的修身線條，設計出新款Nara格紋油布外套，該系列清新簡潔的風格自帶儒雅氣質，特別受到文青歡迎。

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