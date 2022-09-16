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紐沛Dr.好骨力下殺399元　小分子更好吸收，保護貓狗關節

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文／C編

1歲以上的狗狗，有20%容易出現關節炎的問題，到了老年各方面機能退化，膝蓋病症會更嚴重，所以從小時候就要開始補充鈣質，避免老年行走不便；「Her森森」推出「NU PETS紐沛犬貓專用 Dr.好骨力／健康好靈活 口嚼錠60錠」，原價500元、特價399元，愛護毛小孩，可以從這裡做起。

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▲NU PETS紐沛,Dr.好骨力,台大獸醫,大江生技,貓,狗,保健品,鈣質,Her森森。（圖／Her森森）

▲NU PETS紐沛 犬貓專用 Dr.好骨力／健康好靈活 口嚼錠60錠，原價500元、特價399元，點我購買

狗狗從小發育的階段，就需要補充滿滿的營養能量，鈣質就是很重要的一個關鍵，Dr.好骨力口嚼錠採用紐西蘭奔牛提取的優質牛骨膠原蛋白胜肽，平均分子量是250到3000道爾頓，是極容易被寵物吸收的小分子膠原蛋白胜肽。

除此之外，還添加酪蛋白磷酸胜肽，可以促進鈣、鐵、鋅等礦物質吸收，且更好地被利用，加強微量元素的補充，並且加入葡萄糖胺、必需脂肪酸，可以維持動物關節的活動力，以及軟骨的健康程度，幫助身體發展。

紐沛Dr.好骨力是由台大獸醫及大江生技團隊共同研發，品質有保證，在食用的時候，可以磨碎之後加入狗狗或是貓咪的罐頭或飼料裡面，讓牠們更容易吸收、身體更健康。

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▲NU PETS紐沛,Dr.好骨力,台大獸醫,大江生技,貓,狗,保健品,鈣質,Her森森。（圖／Her森森）

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「Her森森」推出「NU PETS紐沛 犬貓專用 Dr.好骨力／健康好靈活 口嚼錠60錠」，原價500元、特價399元，根據每隻貓狗的體重不同，建議5公斤以下一天1粒、5公斤到15公斤一天2粒、15公斤到30公斤一天3粒，適當補充寵物營養。

關鍵字：

NU PETS紐沛, Dr.好骨力, 台大獸醫, 大江生技, , , 保健品, 鈣質, Her森森

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