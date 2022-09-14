Gucci X The North Face第3波加了少女心！誕生彩色Logo成3年來最Ｑ

記者王則絲／台北報導

「Gucci X The North Face」的重磅聯名，在2020年冬天首次登場時簡直賣翻了，去年（2021）秋冬無預警推出第二波，今年沒意外，再次悄悄迎來第三波延伸系列。新一波聯名同樣強調冒險精神，並聚焦於戶外山系的服裝單品上，但本次設計色調加入亮眼的彩色撞色，粉嫩色系的羽絨衣、後背包⋯⋯多了一絲少女心，可說是三年來最可愛的一次聯名。

▲「Gucci X The North Face」釋出第三波。（圖／翻攝自官網）



近日天氣明顯轉涼，進入換季的時節，正是時候來率先物色冬天外套，「Gucci X The North Face」從首次聯名以來，「羽絨外套」就是最熱賣的單品之一。

「Gucci X The North Face」聯名系列來到第三波，再度打造出最潮的山系服裝配件，將GUCCI的萬花筒美學與The North Face的經典單品結合，重新注入大膽色調與印花，推出一系列運動服、背包、登山鞋等冒險裝備，並特別來到冰島拍攝最新形象廣告，在壯闊荒野中更顯亮眼。

▲第三波「Gucci X The North Face」以彩色的聯名Logo貫穿。（圖／翻攝自官網）



第三波「Gucci X The North Face」不像先前多為保險的基本款設計，經典的老花設計比例大幅降低，而是將「Gucci X The North Face」的聯名Logo變化為彩色版本，再將之貫穿全系列，甚至變成滿版的萬花筒花紋，誕生了這三年以來最繽紛可愛的系列，焦點單品包括撞色羽絨衣、萬花筒羽絨衣、彩色Logo T恤、粉嫩色系的包包⋯⋯。

▲第三波「Gucci X The North Face」可說是這三年以來最可愛的一次聯名。（圖／翻攝自官網）



The North Face近年不斷精進在專業運動領域，今年秋冬推出VECTIV「拉力越野鞋」系列，能應付複雜的地形和多變氣候，是針對「越野跑」的運動員打造，強大的穩定性、回彈效果和輕盈度，也很適合平時的輕量運動，其中沙色異材質拼接款式、可愛的撞色款式，同時兼顧了潮流外型與機能性。

▲The North Face今年秋冬推出全新VECTIV「拉力越野鞋」系列。（圖／品牌提供）

▲The North Face VECTIV EXPLORIS FUTURELIGHT LEATHER，漂亮的沙色易於搭配，提供男、女款。（圖／記者王則絲攝）



▲女生首推The North Face VECTIV HYPNUM。（圖／記者王則絲攝）



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