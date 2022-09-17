南韓「黃金面膜」一片不到200元　敷臉、敷脖還能擦關節超划算

文／C編

面膜擁有很多種用法，最常見的就是敷完臉部之後，再將它稍微捲起拿來敷脖子或是關節等部位，讓精華可以充分被運用，袋子裡面多餘的精華液也可以拿來擦身體，一片擁有多種效果，「Her森森」就推出「韓國ID醫院 愛德愛麗煥白專利24k黃金抗皺提顏面膜 （25g*4片）／盒」，原價1380元、特價799元，相當於一片只要200元不到。

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▲韓國ID醫院 愛德愛麗煥白專利24k黃金抗皺提顏面膜 （25g*4片）／盒，原價1380元、特價799元，點我購買。

由韓國ID醫院研發推出的黃金面膜，裡面添加黃金、膠原蛋白、玻尿酸、胜肽、美白等專利成分，黃金可以緊緻肌膚、玻尿酸集中保濕、9胜肽頂級抗老、膠原蛋白增加彈力，一片就可以做到全方位的保養效果，非常適合懶人。

不只是常見的保養成分，增加肌膚抗老、白皙的能量，裡面更是添加了人蔘、蜂王乳、珍珠粉等珍稀的漢方藥材，帶給肌膚充分的營養潤澤，不只是外在的狀態提升，更可以提升內在健康，展現出極緻細嫩的肌膚狀態。

因為特殊的水凝膠面膜材質，可以完美封存保養能量，想要讓美膚事半功倍，可以先在面膜之前，全臉擦拭化妝水、塗抹精華液，再把面膜敷在臉上，可以加乘精華成分的吸收，完美地將所有營養浸潤到肌膚底層，達到完美的呵護效果。

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「Her森森」就推出「韓國ID醫院 愛德愛麗煥白專利24k黃金抗皺提顏面膜 （25g*4片）／盒」，原價1380元、特價799元，相當於一片只要200元不到，就可以在家做宛如SPA的護膚步驟，當然奢華爆表！