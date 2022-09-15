換季肌膚鬧脾氣？牛爾老師教7招保養秘訣　跟乾癢、敏感說再見

▲換季時肌膚容易不穩定，保養也需要跟著調整。（圖／翻攝IG @laneige_kr、@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導

進入換季時節，氣候開始變化、降溫，你的皮膚也開始乾癢不穩，甚至敏感不聽話了嗎？美容教主牛爾老師就分享7個換季保養小秘訣，幫你應對、預防換季肌膚困擾，尤其跟牛爾老師一樣有敏感、怕潮濕膚質的人更要學起來！

＃功效型保養先暫停



牛爾老師建議，先把一些功效類型產品收起來，選擇配方成份精簡的產品，像是無添加酒精、無香精類的保養品，減少對皮膚不必要的麻煩。

＃加強保養油和霜類的使用



可加強油類和霜類的護膚保養，增加皮膚滋潤度和保濕感，像是精華油類配方能提高皮膚防禦力和修護力，強化肌膚屏障氧化力，給皮膚多一層的保護，還可以把油類和霜混合使用，對於敏感修護很有幫助。但牛爾老師也提醒，出油旺盛、容易冒痘的痘痘肌除外。

＃少用磨砂類產品



減少磨砂類產品在臉部的使用，像是含有顆粒狀的泥膜、清潔或去角質類產品，以免對皮膚屏障造成刺激敏感。

＃隨身帶噴霧



隨身攜帶舒緩型噴霧，隨時舒緩保濕肌膚。另外，如果在家沒出門，下午可以增加一次乳霜或精華的塗抹。

＃溫和清潔，避免過度卸妝



牛爾老師也建議，換季時可稍微減少化妝頻率，避免過度卸妝引起皮膚不適，且清潔上，白天可以不用洗面乳，晚上再使用即可，也建議用洗臉巾代替毛巾。

＃注意居家環境避免潮濕



牛爾老師提醒居家環境也很重要，像他換季時會打開除溼模式，把空氣環境調整到舒適狀態，也能幫助穩定皮膚狀態，避免因環境潮濕引起的皮膚敏感不適。

＃內在保養也很重要



除了外在的保養，飲食和運動也很重要，良好的生活習慣能讓人的整體狀態看起來更好。像是牛爾老師每天都會喝鮮榨果汁，每天晚上會去騎車、跑步提高身體免疫力，幫助肌膚對抗換季的不適。

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