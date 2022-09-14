微風廣場設展覽廳、婚宴服務突圍　東區百貨換新迎戰「鑽石塔」

▲微風廣場將原國賓影城打造成Breeze MEGA Studio，成為吸客新法寶。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

沉寂已久的東區商圈，在新光三越旗下的「Diamond Towers鑽石塔」宣布進駐後，引發全新話題，4千多坪賣場空間的鑽石塔，面積雖然不大，卻預計將引進更多新品牌進駐東區，微風廣場在影城熄燈後，打造「Breeze MEGA Studio」可容納千人的展覽廳，日後將舉辦展覽、演唱會甚至是專屬婚宴服務，力求差異化鞏固現有客與帶進新來客。

新光三越旗下最新、最小的賣場「Diamond Towers鑽石塔」，預計最快將在年底於東區插旗開幕，除旁邊有SOGO旗下兩棟最賺錢的忠孝、復興館之外，在靠近市民大道的微風廣場本館，也已經立足超過20多年，鑽石塔預計將引進100個新櫃位，囊括精品、化妝、餐飲、物販、超市等相關業種，周邊百貨雖總強調商圈共榮的大前提，也在近年紛紛加強改裝更新，真的有讓東區商圈動起來的感覺。

▲新光三越位於東區的首間賣場鑽石塔Diamond Towers，預計12月對外開幕，但目前傳出準備不及，可能會延至明年1月才能對外見客。（圖／資料照）

雖然新光三越東區首店鑽石塔僅有4000多坪，但背後可是擁有全台15店台灣最大連鎖百貨的談判實力，光信義新天地內品牌就超過1300個，擁有與大量品牌商合作的默契，即使是在東區經營多年的SOGO、微風也絕對不會輕敵。

微風本館將迎來第21個周年慶，近期才重新開幕GUCCI囊括女裝、男女配件、小型皮件、腕錶跟眼鏡的大店店型，還祭出Attache首賣包款與Flora系列珠寶，以及話題正熱的義大利鞋款Aquazzura，強化消費者既有的精品形象，原國賓影城的空間，更打造自家「Breeze MEGA Studio」，除有微風影城SONY PICTURES影廳已在8月開幕，另有可容納最多2200人的大型空間，打造出東區商圈少有的大型展演廳。

微風集團常董岡一郎指出，消費者喜歡新的東西，目前消費力已經慢慢回來，能怎麼維持新鮮感讓消費者持續回來購物很重要，除了微風本館、南京、松高跟南山也都會有積極的改裝，今年下半年的周年慶業績目標，必須上看50億元，以達到集團年度業績300億元的目標。

▲微風集團常董岡一郎表示，消費者到百貨喜歡嚐鮮，積極改裝都在規劃中。（圖／記者蔡惠如攝）

「Breeze MEGA Studio」內有75坪至300坪空間的展演場地，日後不但可以舉辦展覽、演場會、記者會、物產展、服裝秀等多元活動，還能提供一站式的婚宴服務，連新娘休息室也將相當豪華，宛如飯店套房，「從場地、餐飲、新娘秘書、服飾、攝影等都有專門Team來做整體規劃」微風集團協理王玉文表示：「以舉辦一場2至3個月的展覽為例，就可以有10萬人次的進出人流。」在寸土寸金的東區，強調出差異化亮點。

▲微風廣場Breeze MEGA Studio有大型空間可舉辦婚宴，休息室也宛如飯店套房。（圖／記者蔡惠如攝）

SOGO忠孝館的積極更新，從去年首度「全部封樓」改裝一樓化妝品，以及更新地下二樓全台坪效最高的超市可見一班，此外配合捷運出入口改成雙向電扶梯，忍受數月人流減少的陣痛期也已經過去，LED外牆更要搶在周年慶前粉墨登場，要以新形象迎接東區新百貨的開幕。

▲SOGO董事長黃晴雯現身忠孝館超市開幕。（圖／SOGO提供）

業界人士更看好鑽石塔商場的遠景，表示SOGO最強的就是經營主顧客，他們深知東區商圈的居民會喜歡什麼，引進的品牌相當精準，而且復興、忠孝兩館空間大，能談判的籌碼自然也就多，但隨著最忠誠的主顧客層年紀越大，富二代的掌握度就沒這麽高，這就是新光三越能切入的點。

業界分析「新光三越雖然規模大，但動作相對明快，對於年輕一代的銜接算是很積極的。」鑽石塔以潮流、時尚與精品來做切入，不難看出他們看準的就是大安區具有消費實力的第二代居民，這點其實微風廣場也做得不錯，但微風廣場距離捷運等交通熱點稍遠，是比較吃虧的地方。

「鑽石塔Diamond Towers」預計將在12月登場，預計會進駐一線精品Dior、Burberry等，以及化妝品、設計師服飾、潮流商品、餐廳與超市，零售部分佔75%、餐飲則佔25%，將會有一半的比例都是「全台獨家」，包括獨家品牌跟現有品牌的獨家系列商品都有，A、B兩棟將進駐8間餐飲，A棟4樓將規劃整層的餐廳加超市空間。