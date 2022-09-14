蔡健雅甩頹廢宅女形象　2.1億LV珠寶上身「拆不下了」

▲LV於日月潭涵碧樓舉辦總值近40億元的高級珠寶展。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／南投報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）2022高級珠寶展即起於日月潭涵碧樓登場，展出300件珠寶名錶，總價近逼40億元，當中包括22件全新高級珠寶系列Spirit作品，金曲歌后蔡健雅受邀看展也擔任VIP晚宴演唱嘉賓，她戴上總值2億1450萬元的Liberty主題項鍊與藍寶石鑽戒登場，她說：「項鍊無論取名或設計都與我歌緊密連結，一戴上就知道是我的了，沒辦法拆下了！」

▲蔡健雅佩戴總值2億1455萬元LV珠寶亮相。（圖／LV提供，以下同）





▲蔡健雅戴鑲嵌1顆八角階梯式切割藍寶石7顆祖母綠與單顆2.6克拉LV花朵切割鑽的Liverty項鍊，160,800,000元。



蔡健雅對珠寶仍停留在欣賞角度，因為會捨不得戴出門，收起來又覺得可惜，因此收藏主要以吉他為主，她說：「但今天很幸福，已在家勾針頹廢了一陣子，突然轉身億元珠寶加身，覺得生活很精采。」且她睽違日月潭超過10年，此行讓她覺得格外輕鬆愉快。

▲LV於日月潭涵碧樓舉辦珠寶展，紫藍色的Phoenix鳳凰展間展出Liberty系列珠寶。





▲LV Liberty藍寶石鑽石耳環（左）13,150,000元，Fantasy手環15,100,000元。

今蔡健雅所戴的16080億元的Liberty鑽石項鍊，有1顆八角階梯式切割藍寶石，7顆祖母綠與單顆2.6克拉LV花朵切割鑽石坐鎮，詮釋如同盔甲般的項鍊，相同概念之作陳列於LV紫藍色羽毛裝飾的Phoenix鳳凰展間，揭露Spirit系列傳達女性就像浴火重生鳳凰、巨龍噴火保護自我的強大力量，代表品牌標記的V字母融入設計中，同時點綴LV獨有的花朵切工鑽石，品牌辨識度很高。

▲LV主石為10.28克拉八角階梯切割鴿血紅寶石、2.56克拉DIF LV星形切割鑽的Destiny項鍊，167,200,000元。

▲LV Grace項鍊焦點落在65.26克拉橢圓形切割沙弗萊石與5.12克拉LV星形切割鑽石，160,800,000元。

Spirit系列還包括Grace優雅、Fantasy夢想、光芒Radiance、Destiny命運等子系列，LV此次珠寶展最高價之作為主石為10.28克拉八角階梯切割鴿血紅寶石、2.56克拉DIF LV星形切割鑽的Destiny項鍊，定價1億6720萬元，紅寶石主石可拆下變身為戒指或項鍊掛飾；另一款上價達1億6080萬元的Grace項鍊呈現如浴火重生鳳凰展翅高飛姿態，焦點落在65.26克拉橢圓形切割沙弗萊石與5.12克拉LV星形切割鑽石，深具分量的沙弗萊主石為可拆式吊墜。





▲融入LV V字設計的Fantasy鑽石長項鍊可繞成雙圈佩戴，31,850,000元。





▲LV Radiance鑲1顆7.86克拉枕形階梯式切割曼陀鈴石榴石手環15,150,000元，14.73克拉石榴石戒指8,700,000元。

同屬LVMH集團的Tiffany & Co.，則於昨日在日本東京舉辦2022 Blue Book高級珠寶展，以今年高級珠寶系列主題 BOTANICA 植物綺境打造花園盛會，全球品牌代言人BLACKPINK成員ROSÉ 與日本女星三吉彩花均受邀出席，兩人的珠寶選擇均呼應花園意象，ROSÉ穿配長襬的白色迷你裙裝搭配Jean Schlumberger® 花葉造型項鍊；三吉彩花則以花卉圖案深藍色禮服配上鑲嵌總重逾 7 克拉紅色尖晶石及鑽石項鍊，流露簡潔優雅氣息。

▲Tiffany代言人BLACKPINK成員ROSÉ昨出席品牌於東京著名歴史建築Kudan House舉辦的活動。（圖／Tiffany提供，以下同）





▲Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶系列Schlumberger 18K黃金及鉑金鑲鑽花葉造型項鍊。





▲Tiffany 代言人三吉彩花佩戴2022 Blue Book高級珠寶系列鉑金鑲嵌總重逾 7 克拉紅色尖晶石及鑽石項鍊。

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