搶逛BALENCIAGA 高雄漢神新店！　大玩廢墟美學、2款獨賣包超生火

▲BALENCIAGA 於高雄漢神巨蛋購物廣場開設全新專賣店。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／高雄報導

BALENCIAGA 於高雄漢神巨蛋購物廣場開設全新專賣店，《ET FASHION》特別搶先直擊逛店，從外到內都有看點，除了欣賞到獨特的仿舊「未完成」店裝，店內更提供2款綠色系獨賣包款，以及冬季22系列矚目單品，以下重點一次看仔細！

1.Raw Architecture廢墟美學「未完成」建築風格

▲Balenciaga以Raw Architecture美學融入店裝，氧化的工業層架打破民眾對於精品店的印象 。（圖／品牌提供）

品牌於高雄設立全新專賣店，佔地約112坪空間寬闊，外牆上輪播著最新形象廣告，一進店就能感受到Demna所強調的「未完成建築」靈感，以Raw Architecture美學融入店裝，代表未成熟的含義，使用仿舊的斷垣殘壁，磨損皮革座椅、氧化的工業層架，藉此強調時間演變，在節省原生材料消耗的同時，與他設計上常見的仿舊、破壞手法達到了完美呼應。

2.限定獨賣包款

▲高雄漢神巨蛋獨賣綠色款式Hourglass沙漏包（右）與半月包Le Cagole 。（圖／記者鮑璿安攝）

為迎接新店開幕，提供2樣限定獨賣商品，分別是綠色款式Hourglass沙漏包，於B Logo處使用了華麗水鑽裝點增加辨識度；還有半月包Le Cagole ，設計靈感從經典機車包而來，搭配上垂墜的愛心鏡子以及小卡夾掛飾，同樣是鮮明綠色系，2款都是出了該店就看不到。

3. 冬季 22 系列矚目單品

▲創意總監Demna以極端氣候為出發點，將秀場打造成無邊際的暴風雪世界。（圖／品牌提供）

3月秋冬時裝周上，創意總監Demna以極端氣候為出發點，將秀場打造成無邊際的暴風雪世界，模特兒迎著強風步履艱難，對比出未來世界的時尚所需。如今民眾已經可以在店內搶先欣賞到秀上重點包款，像是如同枕頭包般療癒的Crush 包款，以解構手法致敬品牌標誌性沙漏廓形。

▲秋冬誕生的Crush 包款與Trash 束口袋 。（圖／品牌提供）

而一度引起討論的垃圾袋「Trash 束口袋」也悄悄登場，Demna曾解釋過這一提袋的發想，那就是「我怎麼能錯過製作世上最貴垃圾袋的機會？」示意突破傳統思維的醜時尚還在發酵。

▲靈感生活系列（Balenciaga Objects）雷射立方；貼滿膠帶的沙漏包展現前衛創意 。（圖／記者鮑璿安攝）

店內提供完整男女服飾、鞋履、飾品、珠寶和眼鏡等，也有靈感生活系列（Balenciaga Objects）雷射立方，實心玻璃立方內部利用雷射蝕刻技術，打造出品牌經典運動鞋款的3D效果圖像，半透明或全像投影般懸浮其中增加看點。

▲限量包款即日起於Bottega Veneta 紐約SOHO區專門店獨家販售；9月15日於Bottega Veneta官網販售 。（圖／品牌提供）

與此同時，BOTTEGA VENETA則為紐約知名地標「THE STRAND書店」打造了3款精品級別的限量手袋，由於THE STRAND是創意總監Matthieu Blazy每回造訪紐約的必經之地，書店匯集萬物的包容性與品牌調性一致，雙方攜手對最標誌性的Strand托特包，推出限量皮革款式，包括素色黑、黃皮革，還有經典編織元素構成的純黑款式，包身皆飾上THE STRAND標示增加辨識度，採取限量發售。