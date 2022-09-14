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2022週年慶／保養品組合特蒐　買得划算又精準！

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

週年慶即將到來，已經想好要買什麼了嗎？以下就盤點幾款必買的特惠組，從日系、歐美系到韓系通通都有，掌握這一篇幫妳搜集最划算的組合，只要跟緊買絕對沒錯，一定可以挑選到最划算的組合，一次省荷包又掌握美麗膚質。

＃資生堂 150週年花樁盛宴百優禮盒，原價11000元、特價5600元

▲週年慶,2022週年慶,資生堂,雅詩蘭黛,嬌蘭,KIEHL’S,后,保養,特惠組,。（圖／品牌提供）

只要買兩罐百優精純乳霜50ml，就送百優精純乳霜18ml的3份，激抗痕亮采緊緻霜（輕盈版）5ml、激透光超能櫻花凝霜5ml、資生堂活顏淨泉露豐潤型18ml、資生堂保濕潔膚皂15ml、紅妍肌活潤眼修護露5ml，一組拿出去自用或是送媽媽都超澎湃，秋冬必敗首選。

＃雅詩蘭黛 特潤修護必殺組，原價7980元、特價4200元

▲週年慶,2022週年慶,資生堂,雅詩蘭黛,嬌蘭,KIEHL’S,后,保養,特惠組,。（圖／品牌提供）

購特潤超導全方位修護露50ml，即贈特潤超導全方位修護露15ml*3，非常接近買一送一的折扣，相當於一瓶只要2100元左右，是首一日限定開賣的組合，真的相當划算，小棕瓶的愛好粉絲絕對必搶，完全不需要考慮了。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳雙導精華大容量組，原價12331元、特價7317元

▲週年慶,2022週年慶,資生堂,雅詩蘭黛,嬌蘭,KIEHL’S,后,保養,特惠組,。（圖／品牌提供）

嬌蘭最具代表性的皇家蜂王乳系列，真的是週年慶必帶的組合，8月才全新推出的雙導精華馬上就立刻加入優惠行列，好用的程度簡直一瓶抵多瓶，用完臉部散發自然光澤又保濕水嫩，想讓膚況有感升級，絕對選它就對。

＃后 重生秘帖宮廷之簾加量禮盒，原價13900元、特價6400元

▲週年慶,2022週年慶,資生堂,雅詩蘭黛,嬌蘭,KIEHL’S,后,保養,特惠組,。（圖／品牌提供）

后的重生秘帖一直都是品牌很受到歡迎的精華液，這次針對週年慶推出限定版包裝，90ml容量搭配華炫重生水25ml、重生乳液25ml、重生霜10ml、煥亮潔顏乳35ml，等於一組搞定所有保養步驟，度過秋冬沒問題，相當實惠。

＃KIEHL’S 保濕霜發燒限定組，原價4800元、特價2385元

▲週年慶,2022週年慶,資生堂,雅詩蘭黛,嬌蘭,KIEHL’S,后,保養,特惠組,。（圖／品牌提供）

KIEHL’S旗下的冰河醣蛋白保濕霜一直都是人氣熱賣的單品，加上接下來就是秋冬需要滋潤的季節，這款單品絕對是化妝台上必不可少，所以這次推出保濕霜125ml加上小容量的7ml*5，一次補足秋冬必備滋潤神物。

關鍵字：

週年慶, 2022週年慶, 資生堂, 雅詩蘭黛, 嬌蘭, KIEHL’S, , 保養, 特惠組

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