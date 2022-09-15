限期「哈利波特護法心測」！用快樂回憶測出你的「專屬護法動物」

編輯／JJ

《哈利波特》對付「催狂魔」所使用的「護法咒」，是電影中經典的咒語之一，每個巫師召喚出來的「護法動物」都不同，會反映出巫師的性格，像是哈利的護法就是一隻雄鹿、石內卜是一隻母鹿、妙麗是水獺⋯⋯身為哈迷肯定也很想知道自己的「護法動物」是什麼吧？最近手遊《哈利波特：魔法覺醒》便推出了一款限時「專屬護法心理測驗」，回答4個簡單題目就能測出你的「護法動物」是什麼，以下一起來看看。

傳送門：「專屬護法心理測驗」

這款「專屬護法心理測驗」為期間限定的活動，活動網頁開放至10月2日下午5點。點入測驗網頁後，會有一小段動畫來讓大家回憶劇情，還記得使用護法咒最關鍵的要點是什麼嗎？就是要力量夠強大的快樂回憶，所以一開始它會引導你「在腦海中想像令你快樂的回憶」，而且是要夠強烈的喔，接著回答4個小問題。

Q1：那段最令你快樂的回憶發生在⋯？



Q2：那個時候你置身於⋯？



Q3：在那個時刻，是誰在牽動著你的快樂？



Q4：點擊最符合你當時感受的詞語，增強快樂的回憶（可以複選）

最後就會跑出一種「護法動物」的結果，像是編輯測出的結果是「海豚」，網友們也有測試出狐狸、刺蝟、水牛⋯⋯等動物，此外，還會再搭配一段性格解說，大家覺得準不準呢？