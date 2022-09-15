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王思佳享受40歲狀態，喊話：女生要有底氣自信，超愛現在的自己

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▲王思佳分享40歲的美好。 （影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉／台北報導

經營「王美頻道」有成的王思佳，今出席私密保養代言活動，除了分享私密保養的重要，更大方談到她邁入40歲的心情，她坦言比起20歲，更喜歡「double 20時代」的自己，她也中肯給予20、30、40歲女生的建議，句句真心。

經營「王美頻道」有成，擁有近42萬訂閱的王思佳，今出席私密保養代言活動，她呼籲女生都要注重日常私密保養，不要總是等到有問題才找醫生求救，只要每天洗澡騰出5-10鐘的私密保養時間，幫自己提升自信有底氣，建議單身者更要懂得愛自己好好保養，隨時準備好可營業的狀態。

▲▼王思佳。（圖／翻攝自王思佳IG）

8月底剛滿40歲的她，也分享她邁入40歲的心情，她提及現在很多女生都很會保養自己，外表都維持得很好，只要做到這點，基本上就已達到不可思議的任務。

她說：「40歲的女生不論是工作、情感、家庭都經過足夠歷練，所以今年過40歲生日時，竟沒有任何慌張害怕，反觀當時過30歲生日的當下，充滿著緊張、懷疑、壓力，甚至還在找尋自己。她認為40歲的自己很安好，也喜歡目前的位置，現在也正享受著先前付出努力得到的美好快樂。」她也對和她一樣邁入40歲的女生喊話：「太棒了！歡迎你加入double 20俱樂部」。

她同時鼓勵20歲、30歲的女生可以追夢並列出未來目標，她認為20歲的女生，可以放膽嘗試任何事情，因為年輕還有犯錯、跌倒的空間，而30歲的女生應該認真開始檢視人生，截至目前為止你的人生目標有沒有達成，還有沒有什麼未完成的事項，可以認真開始規劃，認真為未來做準備。

關鍵字：

王思佳, 私密保養, 代言, 心靈

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