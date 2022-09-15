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星巴克9／15起「全咖啡品項買一送一」　那堤、美式等熱門品項全部有

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▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,路易莎。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤、路易莎提供）

▲星巴克在小週末推出少見的買一送一優惠，而且限制少、品項多。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、85度C提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克在連續兩週限制多多的星期一好友分享優惠之後，從9／15起一連兩天總算推出令人嘴角上揚的買一送一優惠了，本次優惠品項包括所有濃縮咖啡優惠，約莫近30款，包括熱門的那堤、美式咖啡與含咖啡的星冰樂，還有新上市的3款燕麥奶咖啡飲品也入列，小週末就來一杯賺一杯吧！

星巴克從9／15至9／16期間，推出「分享秋天特選美好｜特選濃縮咖啡飲料好友分享」優惠活動，期間每天上午11點至晚上8點，購買兩杯特大杯相同風味、冰熱一致的特選濃縮咖啡飲料，可享好友分享優惠，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

比起周一推出的3重限制優惠活動，本次在小週末的優惠算是很有誠意，店內所有濃縮咖啡飲品都可享買一送一，包括瑪奇朵、摩卡、卡布奇諾、濃縮咖啡與部分星冰樂等也都在優惠之列，僅需要揪咖購買「特大杯」尺寸就可現賺一杯，但仍有門市限制，包括車道服務、管制區等門市都不適用。

此外其他不適用門市還包括草山、清境、科教館、日月潭、花蓮和平、中埔穀倉、洄瀾、奇美博物館、宜蘭頭城、墾丁福華、福隆觀海、海生館、竹北自強、南投休息站、泰安南、泰安北、西湖休息站、芎林文德、彰化高鐵、宜蘭宜興、新店莊敬、土城大潤發、高雄博愛、振興、高雄大寮門市。

▲星巴克買一送一,星巴克,喝咖啡,咖啡。（圖／pixabay）

85度C在9月份每週五則推中大杯咖啡系列第二杯半價優惠，此活動限同品項，另須注意不適用於外送服務，而每週三推出黑糖珍珠系列第二杯半價，其系列品項包括黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠奶茶，單價45元起，可混合搭配，折扣品以低價者計。

▲星巴克買一送一,85度C。（圖／85度C提供）

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星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C

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