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林志玲19年前穿「鏈條衣」走秀模樣曝光　黃淑琦經典禮服回顧

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▲▼林志玲 。（圖／翻攝自林志玲 IG）

▲名模林志玲保養有成，圖為 2021年自拍照。（圖／翻攝自林志玲 IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

有「極度女人」稱號的台灣服裝設計師品牌「黃淑琦」近日舉辦沉浸式展覽，呈現多年來服裝秀上的經典禮服，第一名模林志玲在2003年曾為她走上伸展台，當時就演繹了迷霧世界為主題的透視鏈條禮服，如今畫面也再次曝光，時隔19年過去，美麗姿態沒變過。

▲設計師品牌「黃淑琦」 。（圖／品牌提供）

▲設計師品牌「黃淑琦」 。（圖／品牌提供）

▲林志玲2003年穿著設計師品牌「黃淑琦」白k鏈條禮服 。（圖／品牌提供）

林志玲2003年擔任模特兒時，曾經演繹品牌迷霧世界秀服，當時模樣青澀但架勢已經很專業，林志玲披著浮誇羽毛裝飾，身穿幾乎透視由銀色鏈條繚繞而成的短款綁脖禮服，展現優雅姿態。這套禮服表達黃淑琦所強調的女性鋒芒，運用白k鏈條，以毛線編織手藝融入大量的立體垂墜設計詮釋動感，是極度夢幻的藝術品。

▲設計師品牌「黃淑琦」 。（圖／品牌提供）

▲設計師品牌「黃淑琦」 。（圖／品牌提供）

▲「黃淑琦」舉辦沉浸式展覽，展示多套歷年經典服裝秀的主秀服裝。（圖／品牌提供）

此次沉浸式展覽除了展示林志玲所演繹的迷霧世界，還有2000年999.9純金連帽秀服，一環一扣一珠一飾，繁複細膩的手工打造。同時發佈最新2022秋冬高級訂製服系列，以黑色布料襯托結合條紋、亮片元素，打造優雅不過時的新裝。

▲設計師品牌「黃淑琦」 。（圖／品牌提供）

▲品牌2022秋冬高級訂製服系列 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

林志玲, 黃淑琦, 台灣設計師, 走秀

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