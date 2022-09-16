亮・珠寶／英女王34億收藏最愛胸針　少戴巨鑽、愛之禮戴緊緊

▲英國女王伊莉莎白二世生前收藏上百枚胸針，此長春藤胸針為母親送的禮物。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國女王伊莉莎白二世本月8日辭世，享耆壽96歲，留下約300件價值近34億元的珠寶，據傳將全數留給孫媳婦凱特王妃，雖然王室未證實，但從凱特未來穿搭就能明白是否屬實。女王生前除了重要典禮、接見外賓晚宴會戴成套豪華珠寶與冠冕，日常或執行公務最常戴的仍是胸針，上百枚任她依場合、服裝色調搭配，多數來自王室百年傳承，以及父母、丈夫菲利浦親王送的愛之禮。

▲1944年父母送的18歲生日禮物Boucheron海水藍寶與鑽石雙夾胸針，一直是英女王最鍾愛的胸針。（圖／路透社）

愛的禮物

女王伊莉莎白二世的父親國王喬治六世與母親伊莉莎白王后，在她18歲生日、結婚與生子時都送她胸針作為禮物，她尤其鍾愛18歲收到的Boucheron雙夾胸針，此鑲嵌海水藍寶與鑽石的作品是女王的叔叔肯特公爵（Duke of Kent）於1937年7月31日於倫敦所購得，喬治六世夫婦於1944年將此裝飾藝術風格胸針送給她。

▲女王伊莉莎白二世於2020年新冠肺炎期疫情嚴峻期間，穿綠衣搭配祖母瑪麗王后傳承的綠松石胸針向醫療人員打氣。（圖／路透社）

▲維多利亞女王傳承的Love Knot蝴蝶結造型胸針。（圖／路透社）



伊莉莎白二世的母親伊莉莎白王后、祖母瑪麗王后、高祖母維多利亞女王傳承不少胸針，每件作品背後設計的意義與緣由，成為她選搭的重要關鍵。例如赫赫有名的Love Knot蝴蝶結造型胸針，是1858年維多利亞女王將她收藏的506顆鑽石交給珠寶商Garrard，做了兩大一小的三枚蝴蝶結胸針，愛的繩結之意深深吸引伊莉莎白二世，她出席長孫威廉王子婚禮即戴上當中一枚胸針獻上祝福。

▲菲利普親王於1996年送伊莉莎白女王紅寶石胸針，是她相當珍惜的愛之禮。（圖／路透社）





▲女王伊莉莎白二世後於丈夫菲利浦親王過世後露面，佩戴從結婚禮物卡地亞冠冕拆下的玫瑰鑽石胸針，被視為思念亡夫。（圖／路透社）

而女王伊莉莎白二世一生摯愛的丈夫菲利浦親王，也送她胸針作為愛的禮物，1996年送她Scarab Brooch聖甲蟲胸針，以18K金打造鑲嵌紅寶石與鑽石，相當搶眼，成為她穿著粉色或紅色系套裝的重要配件。去年菲利浦親王過世後，她將1947年貴族The Nizam of Hyderabad送給她的結婚禮物卡地亞（Cartier）冠冕上的一大兩小玫瑰拆下當胸針佩戴，被解讀為對丈夫的思念。

▲女王胸針收藏中最貴重的庫利南三號、四號胸針，分別鑲嵌重達94.4克拉和63.3克拉的巨鑽。（圖／路透社）

驚人巨鑽

在女王伊莉莎白二世上百枚胸針收藏中，身價最驚人的是被暱稱為「Granny’s Chips」的雙巨鑽胸針，故事緣起自1907年英王愛德華七世66歲大壽時，南非送他重達3,106克拉、全球最大鑽石庫利南（Cullinan），切割出9顆氣勢非凡的巨鑽，庫利南一號跟二號鑽石鑲在英王的權杖與王冠（The Imperial State Crown）上，重達94.4克拉和63.3克拉的庫利南三號、四號鑽石則做成女王的胸針，但因太重也貴重，她鮮少佩戴，王室曾公開展出讓大眾一睹名鑽風采。

▲女王伊莉莎白二世於揭開白金禧慶典序幕的閱兵儀式上，戴上祖母瑪麗王后傳承的御林軍胸針。（圖／路透社）



國家情感

伊莉莎白女王出訪各地，必定選擇與當地文化或標誌性事物相連結的造型胸針，尤其對她奉獻一生的英國有密不可分的情感，出席重要活動必定選擇與主題相扣的胸針，例如今年6月她於登基70年的「白金禧」慶典的閱兵儀式上，她選戴祖母瑪麗王后留下的御林軍胸針，頂上是一個冠冕造型，橢圓圈內則是5個皇家步兵團的徽章，外圈則繞著是拉丁文，意指「五合而為一」，她自1987年起每年生日的閱兵大典上，都會戴此胸針呼應軍團。

▲女王擁有一套4款胸針，分別是英格蘭的玫瑰、威爾斯的水仙花、蘇格蘭的薊和北愛爾蘭的三葉草造型。（圖／翻攝theroyalfamily IG）

她還收藏一套4款胸針分別代表英國的領地，分別是英格蘭的玫瑰、威爾斯的水仙花、蘇格蘭的薊和北愛爾蘭的三葉草造型胸針，女王出訪時會選擇與當地呼應的款式以示尊重。

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