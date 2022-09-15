▲▼守護肌齡的美！森美妍「極地雪玫瑰精萃」　3效鎖水配方定格青春綻放精品級膚質。

▲森美妍「極地雪玫瑰精萃」重現肌膚彈力、光澤與緊緻。

圖、文／東森自然美提供

女人過了25歲以後，肌膚狀態就會漸漸走下坡，開始變得乾燥粗糙、失去彈性、皺紋變多等等，想要維持良好狀態，就要挑選好戰友，一起並肩作戰讓肌膚逆轉勝，森美妍「極地雪玫瑰精萃」絕對是妳最佳戰友，嚴選來自瑞士阿爾卑斯山的珍稀「雪玫瑰」，擁有3效鎖水配方定格青春，綻放精品級膚質，完美感受Q彈水嫩的年輕能量！

想要對抗肌膚老化，展現充滿青春活力的少女感，那細紋、暗沉肯定不能有，選擇好的抗老成份讓你保養事半功倍。阿爾卑斯雪玫瑰是來自海拔3,200公尺的阿爾卑斯山，有酷寒極地的奇蹟花之稱，面對極乾冷氣候及大量紫外線照射，依舊長年在雪地綻放嬌嫩風采。研發團隊透過獨家專利技術，成功萃取雪玫瑰精萃，添加在極地雪玫瑰系列產品中，強化肌膚防禦力的同時，還能達到抗老跟保溼效果。

素有「敏弱肌修護神器」之稱的「極地雪玫瑰系列」不只是為肌膚打造勻亮潤澤感，更帶有療癒舒緩的玫瑰香氣。其中森美妍「極地雪玫瑰精萃」就是專門為不想成為「熟齡敗犬女」外貌的妳所精心設計的，透過獨家專利技術，萃取「阿爾卑斯雪玫瑰精萃」，蘊含豐富的活性成分，可深層滋潤、增強防禦，層層修護並活化肌膚，重現肌膚光澤透亮感。同時含有多種保濕成分，水嫩能量使後續保養品能有效吸收，綻放細緻光澤。強化肌膚保護力，重現肌膚彈力、光澤、緊緻、穩定，以超珍貴的精品級保養，來防止歲月在肌膚上留下的痕跡，配方溫和連敏弱肌也能安心使用！

不讓時間帶走你的美麗！森美妍「極地雪玫瑰精萃」能夠喚醒肌膚新生能量，洋甘菊植萃可以安撫肌膚緊繃不適感，幫助肌膚自我修護的同時，也拉起肌膚鎖水防護網，為肌膚注入源源不絕的水活力，並且綻放細緻光澤，質地清爽好吸收，讓膚質補水後滑嫩有感，還帶有玫瑰香氣超療癒，每天保養都像在做高級SPA一樣。

沒有對抗不了的暗沉、細紋，只有還沒有選對保養品的妳！只要擁有森美妍「極地雪玫瑰精萃」，溫和的抗老成分，搭配高效鎖水配方，為肌膚注入滿滿的青春湧泉，讓肌膚越彈越澎、越澎越幸福，想要感受肌膚不油不膩、清新水嫩又透亮的Q彈水嫩感，記得「極地雪玫瑰精萃萃」9/16(五)22:00在東森購物34台好評開賣，設好鬧鐘千萬不要錯過！

▲森美妍「極地雪玫瑰精萃」30ml／定價$8,800