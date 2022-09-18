fb ig video ETtoday search mobile

近5千萬觀看！日網爆紅「睡前瘦腿操」6動作巨有感　2周腿圍消一圈

>

文／美人圈

擁有纖細修長雙腿，是許多女孩們的夢想，但每天面對美食的誘惑，總讓人忍不住破戒，今天就日本點閱率破千萬的「睡前瘦腿操」趁著睡前空檔動一動還債，更能讓瘦腿效率提升，網友跟練2周腿圍就-3公分，超實用的瘦腿操快來一起學起來吧~

睡前瘦腿操運動

1：單腳抬腿

首先找一塊瑜伽墊或地墊，雙手撐地，坐在地墊上，一隻腳屈膝，一隻腳抬起來，反覆抬腿動作30秒，再換邊換腳。

▲爆紅睡前瘦腿操。（Yotuber／ひなちゃんねる / Hinata Kato，下同）

2：單腳側抬腿

讓我們稍微側身一下，左腳彎曲膝蓋跨到右腳前方，緩緩抬起右腳至高點停留10秒後慢慢放下，並反覆抬腿10次，接著再換邊換腳反覆抬腿10次。

3：下犬式

下犬式是瑜珈常見的動作，它能夠帶動到腿後側的肌肉，幫助雙腿伸展，很適合作為高強度運動之間的舒緩運動。

4：伸展阿基里斯腱

有時候做了滿滿的運動菜單，卻不見瘦腿成效，很有可能就是忘了伸展肌肉這個環節，阿基里斯腱是從小腿延伸至腳踝後側的肌腱，它扮演著支撐身體，擔任讓身體站立的重要角色，操完腿部運動後，也別忘了向下圖一樣用腳跟伸展它，反覆兩邊的阿基里斯腱伸展各30秒。

5：寬深蹲

寬深蹲和一般深蹲有什麼差別呢？採用了140%~150%肩寬的距離，能給予髖關節最大的移動距離，更能最大化刺激臀腿肌肉訓練，建議可以做這套寬深蹲動作10下，再稍微休息一下，接著蹲10下。

6：單腳提臀

再稍微進階一點，我們來到「單腳提臀」，可以先讓身體躺在瑜伽墊上，雙手掙地，右腳屈膝舉起稱地，左腳向上緩緩抬起來到最高點，反覆抬腿動作20下，接下來再換邊做20下。

完整版「睡前瘦腿操運動」影片

延伸閱讀

瘦腿＋翹臀一次擁有！5款「進階版橋式運動」搭配彈力帶訓練，改善梨形身材巨有感

瘦腿天花板！日網爆紅「青蛙趴變化式」教學，2週練出仙女長腿、蜜桃臀不是夢

「七天瘦手臂運動」教學！改善蝴蝶袖、虎背熊腰超有感，網友實測一週練出仙女天鵝臂

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 運動, 瘦腿, 運動, 睡前瘦腿操

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

選「最像自己的狐狸」測出內心狡猾程度！看你是心機天才還是傻萌人

選「最像自己的狐狸」測出內心狡猾程度！看你是心機天才還是傻萌人

星巴克9／19起「全品項買一送一」　上午11點起買一杯賺一杯！

星巴克9／19起「全品項買一送一」　上午11點起買一杯賺一杯！

4個約會的「聊天地雷」　想脫離單身就別狂踩

4個約會的「聊天地雷」　想脫離單身就別狂踩

單身，就要好好享受！從4件小事解鎖一個人生活的勇氣 外表高冷、內心溫柔的三大星座！TOP1根本就是冰山、要溫暖才能融化 「年紀越大朋友越少」星座Top 3 ！　第一名看淡友情，在舒適圈不出去 林志玲19年前穿「鏈條衣」走秀模樣曝光　黃淑琦經典禮服回顧 內湖「花園咖啡廳」卡啡那6點湧現人潮　老饕每間店都朝聖、推薦必吃舒芙蕾 林依晨曝「愛用香氛款」連老公都喜歡！女兒聽「3個字」秒笑開懷 「不滿工作，卻又不知能做什麼」99%人都有的困擾，靠5方法擺脫低潮的自己

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面