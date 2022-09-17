1分鐘測出「你是甜系還鹽系」　從臉型找穿搭風格，輕鬆變身時髦精

文／美人圈

穿搭是一門學問！在還沒找到自己的風格前，基本上都會經過跟風的黑歷史！看到明星間流行的潮流款式都盲目亂買，結果總會被丟進衣櫃黑洞中冷凍。以下帶來穿搭風格自測法，讓你靠五官、輪廓找到最適合的穿搭風格，幫助你少走冤枉路，變身時髦精～

▲張員瑛、朴珪瑛（圖／IG@for_everyoung10、@lavieenbluu）

一分鐘穿搭風格測驗

在測驗之前，我們可以拿出一面鏡子，放在面部正前方，以自己的長相為基準，將以下數字加總後即可得到對應答案。

Step1：看臉型

面部輪廓柔和+1

面部輪廓有稜角-1

Step2：下巴長度

下巴偏短+1

下巴偏長-1

Step3：中庭長度

中庭偏短+1

中庭偏長-1

Step4：眼睛大小

眼睛圓大+2

眼睛纖細-2

Step5：看鼻形

鼻頭圓潤+1

鼻頭尖挺-1

Step6：看唇形

嘴唇厚+1

嘴唇薄-1

「穿搭風格自測法」測驗結果

3至7分：甜系

如果你發現自己擁有許多女人味的長相特徵，但太過性感的穿著卻很違和，多半是因為你的長相還兼容了很多「幼態感」。若風格太過女人味，就會像是偷穿了媽媽衣服一樣，像張員瑛、趙露思圓潤的蘋果肌，譚松韻的小短鼻和嬰兒肥，虞書欣的圓臉、圓五官，這種五官類型更適合走「元氣少女風」或者「純欲路線」！

▲張員瑛屬於甜系長相。（圖／IG@for_everyoung10）

這類甜系長相，最適合日韓的甜系穿搭！在穿衣風格上選擇色系乾淨、款式簡單可愛就行。看似隨意卻又總能突出曲線和膚感的衣服，打造出BLACKPINK Jennie那種純欲感十足的風格。

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane）

0至2分：鹽系

這種風格的臉部線條直線偏多，比如眉形鋒利、下巴平直，鼻樑細挺筆直，看起來清冷英氣，還有一個精髓就是：擁有精緻的下顎線條。總結來說，這類型長相帶有3分男相，給人小男孩那種乾淨、清爽且純粹的氣質，長相也十分耐看。

▲朴珪瑛鹽系長相。（圖／IG@lavieenbluu，下同）

像襯衫、T恤、球鞋等單品，就適合鹽系長相，總之就是盡可能做到簡單、乾淨就好，色彩上也建議選擇白、灰、米色等低飽和度的顏色，或是選擇俐落、中性牛仔丹寧布料，也可以將鹽系風格的魅力展現出來！

-7至-4分：辣系

你擁有流暢且下庭內收的輪廓，不會特別圓潤，給人可愛感；或稜角太多，給人陽剛氣質，反而是平衡的恰到好處的女人味氣息。眼睛屬微微上揚的勾人眼型，五官具有曲線感、唇形稜角分明看起來相當嘟翹，是那種眼睛離不開的性感雙唇。

▲Wendy、Somi。（圖／IG@todayis_wendy、@somsomi0309，下同）

有以上特點的女孩們，記住三個原則：收腰、露膚度高、款式溫柔！可以盡量穿得大膽一點、女人味一點。若是比較害羞的女孩，建議可以從展現「局部」身材開始，像是以短版上衣露出性感的腰線、大方領款式展現迷人鎖骨！

- 3至-1分：苦系

可別聽到苦系就誤認為是很哀怨的長相喔！除了擁有清晰的下顎、直挺的鼻型外，還有眼神中透露出悲傷、倔強感。苦系給人冰山高冷、生人勿近的高級氣質，很適合優雅氣質的法式、輕熟、知性風穿搭。

▲苦系長相有冰山美人的氣質。（圖／IG@kikuchanj）

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