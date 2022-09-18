10雙「韓星同款球鞋」好看好搭配　AJ1經典不敗、EPT小白鞋超顯腿長

文／美人圈

球鞋簡直是每一季、每種風格都超好搭又加分的配件！任何顏色款式對應不同穿搭，都可以完美呈現溫柔、個性、知性等任何風格！今天小編就搜集了10款2022年「韓星同款球鞋」，推薦韓星私底下愛穿又好搭配的球鞋～跟著他們穿絕對不會出錯！讓你在日常穿搭中也能穿出時尚感～

韓星同款球鞋1：Adidas Originals FORUM LUXE LOW（GY8213）

韓團女團BLACKPINK每位成員都在時尚圈造成熱門話題，可說是引領著時尚風潮。這雙Adidas Originals FORUM系列低筒，BLACKPINK ROSÉ、Jennie、Jisoo三人都在私人IG帳號上露出過，皆以一身輕便穿著，白T搭配牛仔褲，再穿上此款低筒鞋，簡約的設計即可穿出時尚感，完美襯托出迷人的長腿線條！

▲Jennie私服穿Adidas Originals FORUM LUXE LOW。（圖／IG@jennierubyjane）



▲ROSÉ、Jisoo也有同款。（圖／IG@roses_are_rosie、@sooyaaa__）

韓星同款球鞋2：Reebok ROMANTIC CROWN X CL LEGACY AZ 經典鞋

此款是運動品牌Reebok和韓國知名潮牌Romantic Crown聯手推出的CL Legacy AZ鞋款，鞋上飾有Romantic Crown logo彰顯獨特風格，不僅以跑鞋為基底舒適好穿，外觀設計更具時尚感！女團Red velvet成員Wendy的日常穿搭展現鞋款的多元面貌，後增高的設計更能凸顯細長腿，簡約休閒又不失時髦感～

▲Red velvet Wendy日常搭配就是這雙。（圖／IG@todayis_wendy）

韓星同款球鞋3：NB327 奶茶色主調的#MS327RF1

IU不僅僅是運動品牌New Balance的品牌形象大使，她自己私下日常也超愛穿New Balance的球鞋，其中就包括今年超高討論度的327！

▲NB討論度超高的327（圖／IG@newbalancelifestyle）

無論是IG上的跳舞影片，或是粉絲在機場捕捉到的IU，都可以看到IU私下就擁有「NB 327 」超多色款，紅色、海鹽黑、還有燕麥奶色的#MS327RF1，簡單時尚的設計，推陳出新的色款永遠不褪流行！增高的鞋底更完美拉長腿部線條，超級顯瘦，難怪IU姊姊這麼愛～

▲IU著用燕麥奶色的NB 327。 （圖／New Balance官網，下同）

韓星同款球鞋4：New Balance新厚底球鞋CT302！

CT302這款是New Balance 2022年推出的全新鞋款，以品牌經典網球鞋為雛型，更加入了女孩們最愛的厚底增高設計，採用純白、奶油和雲霧藍的層次拼接構成時尚的外觀，品牌大使IU詮釋了知性與個性的多變風格，無論是休閒或是正式場合，各式穿搭都非常適合～NB正式進軍厚底鞋首發也太燒了吧！

韓星同款球鞋5：New Balance X Miu Miu 574

這款是在Miu Miu 2022年春夏秀場上搶先曝光的聯名鞋款，成為Miu Miu 2022春夏系列商品，結合Miu Miu的精品美學，保留1980年代推出的明星鞋款New Balance 574經典輪廓，透過解構主義的手法，與獨特的自然毛邊設計，New Balance與Miu Miu標誌放置於鞋舌處，就像球鞋界的精品！

▲New Balance X Miu Miu 574。（圖／Miu Miu官網）

少女時代的潤娥穿著經典的白色574，遠看凸顯大長腿，近看則可看出特別的自然毛邊設計，絕對是低調又奢華的最佳代表！

▲潤娥。（圖／IG@yoona__lim）

不僅潤娥，IVE張員瑛也在IG上分享過！一身深咖色西裝個性穿搭，配上這款設計別出心裁的聯名NB574也超級適合～穿出跟潤娥完全不同味道！

▲張員瑛也穿MIU MIU聯名NB 574（圖／IG@for_everyoung10）

韓星同款球鞋6：NIKE Air Jordan 1

朴敘俊可是韓國演藝圈公認的「最強鞋頭」！時常在IG上分享私下穿搭，也常低調曬出新入手的鞋款，他總能將自己收藏的各式潮鞋巧妙融入穿搭中，所有的話題潮鞋幾乎都能在他的鞋櫃裡找到！

▲朴敘俊最愛穿NIKE AJ1聯名款。（圖／IG@bn_sj2013）

近期小編就發現朴敘俊有多款饒舌歌手Travis Scott聯名作品，如他腳上這雙Travis Scott x Fragment x Air Jordan 1 High OG SP，與Jordan 1代的聯名，鞋面採用白色皮革構成，並注入fragment的招牌藍色與Travis Scott的倒鉤、與Cactus Jack廠Logo等標誌性元素，細節上相當滿載，發售時還被許多球鞋迷冠上「年度鞋王」的超強稱號！

▲（圖／Travis Scott x Fragment x Air Jordan 1 High OG SP。（圖／NIKE官網，下同）

Air Jordan 1無論高筒、低筒，真的是歷久不衰，是各明星的愛寵！本身為球鞋基底的Air Jordan 1不僅耐穿不傷腳，還很耐看，真的是永久不敗的最經典收藏鞋之一！許多韓星多會穿著練舞、聚會以及搭配日常穿搭！

韓星同款球鞋7：Nike Dunk Low

除了經典的AJ1以外，近年Nike Dunk也重新掀起熱潮！熱度也是有增無減，每每推出新配色總能成功引起話題，許多韓星多會以「寬鬆」風格搭配Dunk，從T恤、衛衣到褲款，都要又大又寬才夠潮，而Dunk Low窄身版型的優勢，和寬褲、直筒褲都超搭！整個腿視覺比例都被拉長了～

Dunk推出了非常多配色與款式，更時不時會有聯名作品！幾乎每個月都有新色推出，像是經典的黑白熊貓、灰色、綠色款，韓星幾乎都是人手好幾雙！像是朴敘俊、Red velvet的Seulgi、joy、少女時代的潤娥，Dunk Low已是他們的日常配件了！

▲韓星幾乎都有一雙Dunk Low。（圖／IG@yoona__lim、@_imyour_joy）

▲Dunk Low的款式、配色非常多。（圖／IG@for_everyoung10、@hi_sseulgi）

韓星同款球鞋8：Converse run star hike

Converse的帆布鞋絕對是最好搭的必備鞋款！繼Converse推出Run Star Hike的高筒鞋款後，去年更推出了低筒版，讓不敢穿高筒的女孩們都為之瘋狂～Run Star Hike將鞋底改成鋸齒狀的厚鞋底，前衛的潮流外觀設計，一推出就立馬圈粉無數，而且加厚的設計可以完美拉長身形比例，讓身材視覺比例更好！

▲Converse run star hike（圖／Converse官網）

近年除了經典色外，也不斷推出新色款！像是丁海寅腳上這雙藍灰色，小編超愛這種神秘霧灰藍～只能說真的好燒！

▲丁海寅演譯藍灰色Run Star Hike低筒鞋。（圖／IG@hddfs.official）

韓星同款球鞋9：韓國GRIMPER Pretzel Stick蝴蝶脆餅厚底運動鞋

韓國知名新興潮牌GRIMPER，設計簡約又帶有獨特感，不僅深受韓國20代年輕人歡迎，此款Pretzel Stick系列近期更在韓國掀起熱潮，也是許多女團成員的愛鞋！

▲韓國知名新興潮牌GRIMPER，深受20代年輕人歡迎。（圖／GRIMPER官網）

3.5公分自然鞋高搭配柔軟的鞋墊，是任何風格都能輕鬆搭配的運動鞋！鞋帶上附有GRIMPER獨有金屬的超可愛蝴蝶餅乾裝飾～像是æspa Winter跟Karina都各有一雙，超多粉絲在網上求同款代購！

▲æspa Winter跟Karina一穿，超多粉絲在網上求同款代購。（圖／IG@aespa_official）

韓星同款球鞋10：EPT COURT奶油鞋

EPT COURT是最近韓國話題性超高的小白鞋！更已經紅遍台灣、中國等亞洲各地，堪稱「2022最好搭小白鞋」！鞋款為網球鞋風格，最特別的是配上了淺焦糖色的鞋底，不僅拉長比例線條，有別於其他樸素的小白鞋，更增添了點復古可愛感。而且鞋子本身有網眼內襯更透氣與鞋墊緩衝技術，走起路來也完全不咬腳！難怪韓星們各個都穿它練舞跑跳！

▲EPT COURT奶油鞋堪稱「2022最好搭小白鞋」。（圖／EPT官網，下同）

▲張員瑛同樣有一雙EPT COURT奶油鞋。（圖／IG@for_everyoung10）

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