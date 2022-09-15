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紐約時裝周／COS「Jennie雲朵包」宣告換色回歸！首度推出奢華晚宴裝

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記者王則絲／台北報導

H&M集團高端副牌COS日前在台北101開設全台首間店舖，引起不小的話題。13日，COS首次在紐約時裝周上發表2022秋冬系列，呈現COS招牌的精緻質感與剪裁風格，並首度推出了晚宴系列，奢華的造型對COS來說是十分新鮮的，此外，秀上模特兒抱著一顆紫色的「Jennie雲朵包」出現，宣告賣翻的爆款回歸。

COS屬中高價位，與一般的快時尚品牌不同，它一年僅推出春夏與秋冬兩季，但卻也足以霸佔時尚迷們的衣櫥了。2022年秋冬系列，COS選在紐約曼哈頓的Starrett-Leihigh大廈展演，那裡能平視整個城市天際線，場景特別契合此次的靈感「紐約」。

▲COS 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲COS 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲COS 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲COS 2022秋冬系列。（圖／品牌提供）

COS 2022秋冬大秀總共帶來了41套男女裝，除風格一貫簡練，剪裁上更趨中性；COS一向是調色美學的擔當，本季斑斕的顏色由多種綠色、橘色調和搶眼的紫色組合而成，並透過排扣西裝、流暢褲裝、70年代的皮靴和軟呢背心，以及90年代的頹廢時尚，描繪出本季服裝的風格輪廓。

▲COS 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲COS 2022秋冬系列男裝。（圖／品牌提供）

首次登場的晚宴系列，展示了COS奢華的一面，閃耀光芒的亮片洋裝使用100%的回收亮片製成，以錢幣形狀拼貼出更具結構感的晚禮服；微透視的細肩皺褶洋裝，也很有氣場。

▲COS 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲COS 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲COS 2022秋冬首次設計晚宴單品。（圖／品牌提供）

當時COS開幕時，許多民眾首要搶入手的「Jennie雲朵包」，在本季也宣告換上新色回歸，可愛的丁香紫色想必又要變成爆款；模特兒手上毛絨絨的橘色大手袋，外型十分療癒，同樣是本季的it bag潛力股。

▲COS 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲COS「Jennie雲朵包」換上新色回歸。（圖／品牌提供）

►紐約時裝周／納斯小子首次走秀獻給COACH　TOMMY辦完秀馬上開賣

關鍵字：

紐約時裝周, COS, 2022 秋冬, Jennie, 雲朵包

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