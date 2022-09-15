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蔡依林正能量8金句：你如果太在意別人，永遠只能留在原地

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▲▼蔡依林金句。（圖／翻攝自IG/jolin_cai）

▲蔡依林狀態極佳，歡度42歲生日。（圖／翻攝自FB、IG/蔡依林，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

蔡依林今（9/15）歡度42歲生日，她不只是外表停留在最佳狀態，也隨著年齡的增長她越來懂得擁抱自己內在小孩，懂得釋放情緒找到快樂，盤點她曾說過的人生金句，或許能給你一點啟發。

#不要將自己的想法強加他人身上，不是你以為的快樂才是快樂。

▲▼蔡依林金句。（圖／翻攝自IG/jolin_cai）

#學著面對接受和喜歡多面的自己，這些比任何物質上的東西都重要。

#恐懼不會消失，它一定會在某個時間點等著你，但我不會再逃避，我會嘗試練習去看著它，看看到底是哪裡在痛，我不會再被它控制，我要做恐懼的主人。

#面對著自己脆弱，挖掘那一面陌生的自己。生命是自己去體驗、創造的，沒有人可以操控你的生命或替它下任何註解。

#我覺得陪自己發脾氣、陪自己哭、陪自己享受幸福時刻是蠻重要的。這些是累積的東西，當有問題發生的時候，能讓你更快獲得內在的平衡。

▲▼蔡依林金句。（圖／翻攝自IG/jolin_cai）

#缺乏勇氣會故步自封，你必須要勇敢地做自己，如果太在意別人，你永遠只能留在原地。

#當你理解自己需要什麼，知道真正的成功是你肯不肯定自己，日子可以過得簡單又從容。

▲▼蔡依林金句。（圖／翻攝自IG/jolin_cai）

#我覺得沒有豁然開朗這件事，我是累積的，一直在不斷練習怎麼樣去面對不可預知的恐懼。

關鍵字：

蔡依林, 42歲生日, 金句, 成長, 心靈

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