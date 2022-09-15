誠品生活周年慶滿5千送1200元　首度祭特斯拉電動車抽獎

▲誠品生活周年慶，9／23至10／31周年慶期間，誠品推出音樂館積木場景組，獨家於誠品線上、誠品書店開放預購。 （圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品生活周年慶從9／23開跑，祭出「史上最長滿千送百」優惠，信義店還推限定3天，會員消費滿5,000元送1,200元抵用券的高回饋，為讓消費者能嚐鮮，串連信義南西2館舉辦會員日派對，不但有旋轉木馬、餐車現身，消費還可抽百萬特斯拉，只要消費就有抽獎機會；三創生活周年慶也正進行首波優惠，9／20前推大小家電滿萬送千、影音家電、攝影專區滿5千送5百、9／21起推動漫收藏專區滿3千送2百。

誠品生活旗下3店南西、信義店、松菸店周年慶，從9／23至10／31期間推出滿千送百優惠，南西店9／23至10／10全館消費累積滿5,000元送800元抵用券、美妝香氛消費滿3,000元送400元抵用券，會員當日消費累計滿2萬元，再送700元抵用券；松菸全館消費累積滿5,000元送700元抵用券，2樓專櫃當日累計滿3,000元送200元抵用券。

信義店9／23至10／31會員全館消費累積滿5,000元送800元抵用券，最特別的是9／23至9／25優惠最多，全館消費累積滿5,000元送1,200元抵用券、滿2萬元送4,700元抵用券；9／26至10／10消費滿2萬元送2,500元抵用券。

▲誠品生活信義店NEW BALANCE優尼聖獨家配色，女款奶茶色休閒鞋特價1,990元，打7.4折。

▲誠品生活南西innisfree雙茶大容量組，誠品獨家特價2,520元，打7.2折。

誠品表示，週年慶期間也將盛大舉辦信義、南西的「雙城派對」，9／24信義店將以「奇幻馬戲團」為主題登場，除了大型摩天輪、旋轉木馬、10大快餐車美食，還有周蕙現場演唱，以及全台獨家外百老匯《LPC》中文版定目音樂劇，書店也有書寫工具「書寫超試」展覽、超人氣兒童繪本作家賴馬解讀經典童書等超過30場精彩活動接連同歡；10／29再由誠品生活南西「萬靈夜總會」活動接棒。

▲9／24至9／25下午2點至晚上8點，10大話題快餐車打造戶外美食樂園。

三創生活目前也正進行首波周年慶優惠，9／20前於2F及4F指定專櫃，當日跨櫃累計消費滿萬元，送1,000元三創生活抵用券；影音家電當日於於5F指定專櫃，跨櫃累計消費滿5,000元送500元抵用券；攝影專區於3F指定專櫃，當日單筆消費滿5,000元送500元抵用券，限量200份。

而三創生活第二波周慶優惠則從9／21開跑，10／5前於6F、7F指定專櫃，當日跨櫃累計消費滿3,000元送200元抵用券（內含商品抵用券100元＋美食抵用券100元），限量200份；第二波活動期間，會員當日全館單筆消費滿100元以上，結帳時出示三創生活APP即可用200點會員點數，現場折抵100元。

▲三創生活周年慶，家電正推滿萬送千優惠。