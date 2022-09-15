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林柏宏選中TOD’S包當金鐘幸運物　與大霈曝典禮「偷吃」技巧

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▲林柏宏帶逛TOD’S微風南山新店，推薦《ET FASHION》粉絲3款秋冬必敗單品 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／ 台北報導

TOD’S微風南山新店開幕，今（15日）舉辦秋冬新品記者會，邀請林柏宏、大霈搶先逛店，兩人穿著樂福鞋搭配針織上衣飄來濃濃秋意，隨後不約而同表示自己早已是品牌死忠粉，不論是私下聚會或是重要頒獎典禮都會穿著TOD’S鞋款，林柏宏更自曝，今天佩戴的包款很適合帶去典禮，原因是「可以藏食物在裡面」。

▲林柏宏、大霈 。（圖／品牌提供）

▲林柏宏、大霈 。（圖／品牌提供）

▲林柏宏（右）以皮革飾邊大衣搭配T TIMELESS膠底樂福鞋；與大霈都是品牌死忠粉 。（圖／品牌提供）

林柏宏以皮革飾邊大衣搭配高齡上衣與T TIMELESS膠底樂福鞋出席，這身造型對他來說休閒又舒適，直言「等下就可以走到大街上散步」，而他非常偏好秋冬系列中的肩背包，上頭有標誌T Lion獅子印記，林柏宏認為可以背去頒獎典禮當幸運物，他還透露由於典禮時間很長，大家都會偷塞乾糧在包裡，「廣告的時候從椅子底下拿出來吃，一定要的啊！倒數5432的時候都還在吃。」讓一旁的大霈默默點頭。

▲林柏宏、大霈 。（圖／品牌提供）

▲林柏宏、大霈 。（圖／品牌提供）

▲大霈示範微風南山店首賣的T TIMELESS圖紋肩背包及圖紋樂福鞋 。（圖／品牌提供）

大霈此次演繹秋冬襯衫搭配水鑽短褲，鞋款則是圖紋樂福鞋，她表示：「圖案比較低調奢華，造型是品牌少見的，有些許亮片摻雜其中，我非常喜歡，我們都是品牌粉絲，已經入手好幾雙鞋。」

兩人因演出《大債時代》培養出好默契，個性上也很契合，大霈所主持的「HIHI導覽先生」首次報名就入圍「綜藝節目獎」與「一般節目類節目創新獎」兩大獎項，林柏宏也在第一時間就送上恭喜，看得出私下好交情。而林柏宏將以《阮三个3》角逐益智及實境節目主持人獎，他透露紅毯戰袍還沒選好，不過希望大家都能穿出自己的特色。

▲林柏宏、大霈 。（圖／品牌提供）

▲林柏宏、大霈 。（圖／品牌提供）

▲品牌微風南山全新概念店，經典 Di Bag推出訂製服務，包身燙印姓名縮寫最多可烙印10個英文字母。（圖／品牌提供）

品牌微風南山全新概念店引進全台唯一的動態 LED 螢幕牆，輪番播放品牌最新形象影片，提供店內獨家限定T TIMELESS 迷你半月包和鎖頭包做為首賣商品。此外，黛安娜王妃喜愛的經典Di Bag在本季以實用的4種尺寸回歸，並帶來個人化服務，可烙印6色的自定義字母，創造獨一無二包款。

關鍵字：

林柏宏, 大霈, TOD’S, 微風南山

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