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沖冷水澡超NG！運動後「5件事別做」，小心不利肌肉修復白做工

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▲▼沖冷水澡超NG！運動後「5件事別做」 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲運動後沖冷水澡，反而不利肌膚散熱。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人越來越有運動觀念，要活就要動，不僅能維持健康，同時更能保持體態，但運動完之後，你都做些什麼呢？想要維持身材，運動後5件事情不要做，小心運動白費還變胖！

#立刻蹲下休息

運動後盡量避免立刻蹲坐休息，運動時身體的血液循環會加快，如果立刻坐下會阻礙下半身血液循環，反而使得肌肉疲勞，影響修復。

▲▼沖冷水澡超NG！運動後「5件事別做」 。（圖／Unsplash、Pexels）

#大量喝水

運動後應該循序漸進慢慢補充水分，運動完身體的毛細血管會擴張，這時若是大量補水，會使身體上的汗快速蒸發，會使體內流失更多鹽分，代謝失調反而會使肌肉抽筋，一次大量喝水也會增加心臟負擔。

#立刻吃東西

激烈運度後，神經處在興奮狀態，血液更集中供應運動器官的需要，這時若是立刻吃東西，會增加消化器官負擔，引起功能紊亂，運動後30分鐘再進食較好。

#洗冷水澡

運動後就想趕快沖個澡，但是洗澡也有學問，運動後身體出汗量多，全身毛孔打開狀況下，使得血液循環加快，如果這時沖冷水澡，會使身體毛孔緊縮閉合，毛細血管也會跟著收縮，不利於身體散熱和肌肉修復。

▲▼沖冷水澡超NG！運動後「5件事別做」 。（圖／Unsplash、Pexels）

#吃甜食

運動後身體疲累，不少人喜歡吃點甜食來降低疲累感，但其實研究指出，運動後吃過多甜食，容易消耗體內的維生素B1，這樣會讓你越吃越累，更使得食慾全無，影響體力恢復。

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關鍵字：

運動, 運動後, 修復

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