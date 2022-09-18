12盒「七日孅孅體茶」10740元→2980元　冷熱皆宜、輕鬆變窈窕

文／C編

想喝酸酸甜甜的飲料但又怕胖？那這款纖體茶妳一定要試試，「Her森森」推出「七日孅孅體茶包12盒」，原價10740元、特價2980元，相當於一盒只要248元，採用天然草本配方，喝起來身體不會有負擔，又可以輕鬆解渴。

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▲七日孅孅體茶包12盒，原價10740元、特價2980元，點我購買。



七日孅含天然漢方草本成分，包括：決明子、仙楂、洛神花、甜菊、望江南萃取物、藤黃果、荷葉，透過中醫漢方的調理，讓身體更加輕盈，同時可以幫助腸胃消化，不囤積老廢物質，當然可以更加健康。無論冷、熱水皆可沖泡，釋放有效成分，也就是說不管冬天或是夏天都可以輕鬆喝。

七日孅孅體茶由中山附醫醫師林榮志專為台灣人設計研發，針對高熱量飲食習慣與易胖體質，選用上等的中藥材，幫助一般人輕鬆養成易瘦體質，酸酸甜甜的口感任何人都可以接受。

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「Her森森」推出「七日孅孅體茶包12盒」，原價10740元、特價2980元，相當於一盒只要248元，一盒裡面有7包，相當於一包35元左右，比起外面的手搖飲更加健康又方便，想喝隨時就有，當然要立刻買起來。