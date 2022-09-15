GA「西裝訂製登台」版型、百種面料挑不完　ZEGNA高級感羊絨來了

記者鮑璿安／台北報導

男性著裝講求多元化、永續性，Giorgio Armani將睽違兩年的「Made to Order」西裝套版訂製服務重新帶回台灣民眾的視野中，不論是版型、面料都有多樣化組合，呈現威爾士王子格紋、人字紋和千鳥格紋等進行絕不重複的搭配。同時，ZEGNA搭上秋冬潮流，推出全新Oasi Cashmere系列，讓舒適和永續達到完美平衡。

▲（圖一）喬治克隆尼（George Clooney）過去穿著Giorgio Armani西裝走紅毯 。（圖／品牌提供）



Giorgio Armani西裝早已是海內外名人的紅毯首選之一，而「Made to Order」過去曾引進台灣，標榜民眾能夠在專門店，親身感受各種奢華面料的觸感，並進行自定義化的細節挑選。光是頂級面料就高達上百款，有威爾士王子格紋、人字紋和千鳥格紋等經典布料，為保持西裝獨特性，還針對不同身材設計出三款西裝版型，包括修身的「Soho系列」，經典傳統的「Wall Street系列」及年輕休閒的「Upton系列」，打造夢幻經典的西裝。

▲ZEGNA最新帶來以綠洲命名的Oasi Cashmere系列 。（圖／品牌提供）

一向是強調永續性的ZEGNA，最新帶來以綠洲命名的Oasi Cashmere系列，羊絨舒適保暖的特性成為秋冬服飾常見面料之一。此系列服裝強調源頭「本質」，服裝均附有生產追朔二維碼，一一呈現從供應羊絨的牧場到最後精品店的歷程，衣領標籤也印製「Oasi Cashmere」，打造實穿優雅的排扣襯衫單品，品牌形象照則是捕捉下自然風貌，承諾在 2024 年，Oasi Cashmere所有纖維將實現可追溯性。