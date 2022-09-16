6種牙膏妙用法　衣服指甲、鞋子家居都可用

▲家中常備的牙膏其實有多種妙用，可以先拿來應急。（圖／unsplash，以下同）

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牙膏雖然是許多家庭都具備的用品，但多半民眾只用它刷牙，其實牙膏的去漬效果，可以用在很多情況喔，不需要花大錢去購買專屬的去漬劑，先試試好使用又經濟實惠的牙膏吧！

去除指甲油

有時候出外旅遊想卸掉指甲油，偏偏又沒有去光水，可以試試看用牙膏卸除，只要在指甲抹上牙膏，再用牙刷摩擦清洗即可，雖然可能要刷上一陣子，但也免除去光水的刺鼻味，這招用在卡在指甲邊緣的深色指甲油，也很有效。

▲用隨處可得的牙膏也能卸指甲油。

清洗布鞋

有時候鞋子被弄髒一小角，不用大費周章的全部清洗，先把該部分稍微沾濕，再用牙膏輕輕在髒污處刷洗，最後再用紙巾擦拭，就能回復潔白光亮。

▲用牙膏來清洗特定區塊的髒污，不用清洗整雙鞋。

衣服去垢

有時候衣服特別髒污的小地方，如領子、腋下與袖口，也能先沾溼，然後用牙膏均勻塗上一層，用刷子或是手來搓洗，會有意想不到的效果。

▲針對部分的特髒區域，可以用牙膏加強。

光亮銀製首飾

銀製的首飾在戴了一陣子之後，光亮度會不如以往，此時只要塗上牙膏並輕輕刷洗，放到清水中浸泡之後擦乾，就會再度呈現光亮的狀態，但此法不適用於已經變黑的銀器喔！

▲用牙膏清潔銀器方便好用。

清潔水龍頭

若水龍頭上出現了一塊塊的水垢，在還未很嚴重時，可以輕鬆用牙膏塗抹慢慢刷洗，就會回復乾淨光亮。

▲情節較為輕微的水漬，可先用牙膏恢復光亮。

清潔茶杯

家裡常用來喝咖啡或喝茶的馬克杯，常常會累積一些咖啡漬或茶漬，這種刷也刷不掉的茶漬，可塗上一層牙膏刷洗，就會立即恢復以往的樣子，如果沒有牙膏，用普通的食鹽，來回搓揉也可以清除。

▲不美觀的茶漬，用牙膏就能輕鬆解決。