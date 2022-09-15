晚上餓到睡不著？劉畊宏點名「10種食物」，睡前吃不易胖

▲睡前也可以吃得巧又不怕胖。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

減重減到餓得睡不著嗎？很多瘦身的人都有這樣的煩惱，熬得過去就趕緊睡覺，熬不過去吃了東西，卻讓一整天的努力都功虧一簣，劉畊宏在《小紅書》分享，真的餓就吃以下10種食物，睡前吃這些不易胖！

▲劉畊宏在大陸掀起一波健身潮。（圖／翻攝自小紅書/劉畊宏）

#海苔

海苔是減重好朋友，熱量低卻富含碘等多種礦物質，海苔盡量避免挑選過度調味，以免攝取過多鈉，隔天容易水腫。

#黑巧克力

若真的管不住嘴，就吃點黑巧克力解饞吧！黑巧克力能夠抑制食慾且增進新陳代謝，還有幫助燃脂的效果。

#水煮毛豆

毛豆屬於低碳水食物，且又富含高蛋白，建議睡前可適量補充，多吃仍然會帶給身體負擔。

#銀耳

銀耳含有多種維生素、礦物質、膳食纖維等，吃銀耳能增加飽足感。

#小米粥

小米粥含有鉀和粗纖維，能幫助增加飽足感，同時促進腸胃蠕動。

#烤地瓜

便利商店都有賣的地瓜，富含膳食纖維，適量吃還能幫助腸胃蠕動。

#馬鈴薯

馬鈴薯和地瓜有異曲同工之妙，富含維生素，建議水煮或是清蒸都不錯。

#無糖優酪乳

優酪乳對人體好處多多，不僅有益腸道健康，也是幫助瘦身的好幫手。

#無糖豆漿

研究指出，豆漿從飲用經過消化、吸收，每一個階段能幫助燃燒脂肪，記得慢慢喝，且必須挑選無糖，避免攝取過多糖分。

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