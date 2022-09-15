外表高冷、內心溫柔的三大星座！TOP1根本就是冰山、要溫暖才能融化

記者李薇／綜合報導 圖／蒼蘭訣官微

有些人天生外表就讓人覺得高冷難以親近，但其實只要突破他的心防，就會發現其實他們也有細膩的心思，以下就盤點3大外表高冷、內心柔軟的星座，跟他們相處要用對方法，而不是一味的強攻，善用溫柔溫暖的態度，更容易被接納。

NO.3 水瓶座

水瓶座其實不算是很高冷的星座，要說他們的狀態，那就像是一根木頭，沒人找他說話，他就會自動靜音，若是有人主動搭話，他就會熱情無比，因為他們在環境裡面更多的是觀察，只要相處和睦，找到共同的話題，就會喋喋不休，根本停不下來。

NO.2 摩羯座

摩羯座是一個把是非利弊都算得很清楚的人，加上又是一個十足的工作狂，因此讓人總覺得他們好像難以靠近，甚至至冷漠無情的代表，但其實他們的內心相當脆弱、敏感，缺乏自信，害怕自己的熱情得不到回應，因此才會把自己縮起來，只要用溫柔的攻勢，一定可以讓他們展現柔軟的姿態。

NO.1 天蠍座

標準的外冷內熱星座，外表看起來就像是一座冰山，讓人難以靠近，在眾多人群的場合裡面，也是會一個人待在角落，讓人不敢靠近搭話，但其實他們的內心是截然不同的狀態，他們很脆弱、也很溫暖，尤其是對於感情，只要給予他們真心和安全感，他們就會敞開心房，接納你。

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