最美娃娃鞋Repetto新顏色Ｑ翻　加繫帶變「瑪莉珍鞋」少女心爆擊！

記者王則絲／台北報導

法國芭蕾鞋履品牌Repetto以經典的「娃娃鞋」著稱，在2021年時重回台灣設點，可愛兼具優雅的法式風格很受歡迎。Repetto即日起至9月19日於台北忠孝SOGO開設快閃店，展示秋冬注入全新顏色的經典Cendrillon，以及加入繫帶設計的瑪莉珍鞋款，更是直接命中女孩們的少女心。

▲Repetto快閃店以粉色芭蕾舞台造型打造，一旁設有霓虹燈、紅色絨布幕的打卡場景，很適合在這邊拍美照。（圖／品牌提供）

Repetto的招牌「Cendrillon」鞋款，曾在1956年時由傳奇女星碧姬巴鐸（Brigitte Bardot）穿著出演電影，因此有了「BB鞋」的暱稱，BB鞋每季都會推出不同的材質或是顏色，讓經典多年來都不退燒，今年秋冬BB鞋注入了淡雅可愛的莫蘭迪藍、莫蘭迪綠和低調舒心的芭比粉色，另外，今年還首度帶來了格紋款式的低跟娃娃鞋，多了股英倫氣質。

▲Repetto的招牌「Cendrillon」鞋款今年秋冬推出全新3種顏色。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



▲格紋款娃娃鞋氣質更加分。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



以經典娃娃鞋為基底，加入復古的繫帶設計化身成瑪莉珍鞋款，氛圍整個又不同了，裸金色的ROSE 款式成熟且優雅；亮面皮革加上粗繫帶設計的ERIA款式，以復古扣環點綴，勾勒更為甜美的氣質，就像是公主的鞋子一樣，直擊少女心。

▲裸金色的ROSE 款式，以及亮面皮革加上粗繫帶設計的ERIA款式瑪莉珍鞋。（圖／記者王則絲攝）



來自丹麥哥本哈根的設計師品牌CECILIE BAHNSEN，與Repetto的少女風格不謀而合，同樣能喚起女孩們心中的那份浪漫幻想。CECILIE BAHNSEN夢幻的澎袖洋裝，善於用抓皺、綁帶、蝴蝶結、刺繡、珍珠⋯⋯等元素來點綴，在細節處處抓住你的心，甚至被列入許多女孩的婚紗選擇清單。

▲北歐品牌CECILIE BAHNSEN於台中新光三越中港店開設亞洲首間限期快閃店。（圖／品牌提供）



而選品店初衣食午便與CECILIE BAHNSEN合作，於台中新光三越中港店開設亞洲首間限期快閃店，展示2022秋冬最新的款式，期間限定至10月24日。

▲北歐品牌CECILIE BAHNSEN於台中新光三越中港店開設亞洲首間限期快閃店。（圖／品牌提供）



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