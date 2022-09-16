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紐約時裝周／安海瑟薇與「惡魔」本人同框了！TORY BURCH靠「層次感」吸睛

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記者王則絲／外電報導

MICHAEL KORS 2023春夏大秀於美國時間14日登場，女星安海瑟薇（Anne Hathaway）也現身出席，巧妙的是，秀場座位安排安海瑟薇坐在《VOGUE》總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）的旁邊，讓她與《穿著PRADA的惡魔》中「惡魔本人」同框了！TORY BURCH 2023春夏系列也甫於13日發表，本季著重在服裝單品的堆疊，以豐富多變的層次感吸引目光。

▲安海瑟薇 。（圖／達志影像／美聯社）

▲Michael Kors、Tory Burch 2023春夏 。（圖／品牌提供）

▲安海瑟薇與安娜溫圖同框，（下圖）安海瑟薇、亞歷珊卓妲妲里奧。（圖／達志影像／美聯社、品牌提供）

MICHAEL KORS 2023春夏大秀現場聚集眾星，包括安海瑟薇（Anne Hathaway）、亞歷珊卓妲妲里奧（Alexandra Daddario）、Serena Williams（小威廉絲）⋯⋯其中安海瑟薇的看秀穿搭引發話題，許多網友認為她是在復刻自己於《穿著PRADA的惡魔》中的造型，還正好坐在安娜溫圖旁邊，同框畫面立刻傳遍網路。

本季MICHAEL KORS以「Urban Resort城市度假」為主題，位於曼哈頓西區雀兒喜附近舉行，以城市中的綠地呼應設計重點：都會與休閒的融合，設計師Michael Kors說：「這一次春夏系列使用了很多在度假時會發現的元素，大量的白色、裸色，柔軟的長衫、露指涼鞋，完美混合了你在城市環境中需要的俐落剪裁、舒適卻不失焦點。」

▲Michael Kors、Tory Burch 2023春夏 。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors、Tory Burch 2023春夏 。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors、Tory Burch 2023春夏 。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors、Tory Burch 2023春夏 。（圖／品牌提供）

▲MICHAEL KORS 2023春夏系列。（圖／品牌提供）

TORY BURCH 13日於哈德遜河畔的76號碼頭舉行2023春夏大秀，秀場上方的鏡面星球用以象徵太陽系。設計師Tory Burch說道：「這次春夏系列是以我90年代時移居紐約的記憶為靈感，我想用全新角度去看能代表我標誌性的一切。」

TORY BURCH本季色系以素雅清爽的中性色、冷色調的粉彩色以及帶有光澤的金屬色為主，幾乎看不到任何印花或圖騰，是為了用純色來凸顯創新的奢華面料，如高科技絲緞、輕量迦績針織，都能讓布料更貼合行走時的身形。

▲Michael Kors、Tory Burch 2023春夏 。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH 2023春夏系列。（圖／品牌提供）

本季系列中可以發現，設計師著重在堆疊服裝的趣味，以「層次」在本季時裝周脫穎而出，內搭、外罩單品交錯穿搭，數套造型裡都在視覺上把身體截成三段，透過短裙勾勒腰部線條，或者是以高腰方式作為腰封，變化出更多穿法。

▲Michael Kors、Tory Burch 2023春夏 。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors、Tory Burch 2023春夏 。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors、Tory Burch 2023春夏 。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors、Tory Burch 2023春夏 。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH 2023春夏系列。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

紐約時裝周, MICHAEL KORS, MK, 春夏, TORY BURCH, 安海瑟薇, 穿著PRADA的惡魔

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