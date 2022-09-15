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日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過

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▲▼ 日本專家揭5大洗頭NG習慣導致掉髮 。（圖／翻攝IG、TBS《名医のTHE太鼓判》）

▲日本專家揭秘，錯誤洗髮習慣也會導致掉髮問題。（圖／翻攝IG@hairrituelbysisley、＠moeka_nozaki）

記者張毓容／綜合報導　

隨著飲食作息改變、生活壓力普遍大的情況下，不少現代人都有掉髮困擾，且發生年齡越來越提前，但你知道嗎？除了遺傳、年齡增長和心理、環境因素等，原來洗頭的習慣也會有影響！

之前日本TBS電視台節目《名医のTHE太鼓判》曾請來頭髮保健專家濱中聰子博士觀看一般民眾的洗髮過程，發現許多人洗髮都有5大不良習慣，這些NG習慣不僅會傷害頭皮、髮絲，嚴重的話可能會導致掉髮，快來看看你中了幾個？

▲▼ 日本專家揭5大洗頭NG習慣導致掉髮 。（圖／翻攝IG、TBS《名医のTHE太鼓判》）

▲▼ 日本專家揭5大洗頭NG習慣導致掉髮 。（圖／翻攝IG、TBS《名医のTHE太鼓判》）

 ▲專家指出大多數人在洗頭前沖水的時間都太短。（圖／翻攝自TBS《名医のTHE太鼓判》，以下同）

NG 1：沖水時間太短

通常在抹上洗髮精前大家會先用水稍微沖濕頭髮，但這個步驟不只是要髮絲打濕而已，濱中博士表示重點其實是要用水沖洗頭皮，要將蓮蓬頭盡量貼近頭皮，光是這樣就可幫助先將頭皮上的髒污沖掉約8成，頭髮較長的人則建議至少要沖洗1分30秒以上。 

NG 2：洗髮精直接抹頭髮搓洗

有些人擠了洗髮精後就直接往頭上抹，邊抹邊用頭髮搓出泡沫，這可是大大NG！因為頭髮在濕著的狀態下非常脆弱，毛麟片是張開的，過度或用力摩擦都非常傷髮質，還可能會造成斷髮或掉髮。建議先在掌心上將洗髮精搓揉至起泡狀態，會使用起泡網幫助起泡再將泡沫抹至髮絲上。

▲▼ 日本專家揭5大洗頭NG習慣導致掉髮 。（圖／翻攝IG、TBS《名医のTHE太鼓判》）

▲其實洗頭最重要的是洗頭皮而非頭髮，要以指腹輕柔按摩頭皮，頭髮用泡沫帶過即可。

NG 3：只顧著洗頭髮忽略頭皮

很多人都誤以為洗頭、洗髮是指清潔頭髮，但其實洗髮精最主要功能是清潔頭皮，因為會出油的是頭皮，頭皮健康更會影響到髮絲狀態，應該要把重點放在頭皮上，以指腹輕柔地按摩頭皮，頭髮用泡沫帶過即可。

▲▼ 日本專家揭5大洗頭NG習慣導致掉髮 。（圖／翻攝IG、TBS《名医のTHE太鼓判》）

▲後頸處是洗髮精殘留最多的位置，應該逆著頭髮生長方向沖洗。

NG 4：順著頭髮生長方向沖洗

其實洗髮精殘留最多的位置是頸部後方，順著頭髮生長方向容易清洗不乾淨，濱中博士表示應該逆頭髮生長方向沖洗，最理想的方式是頭部往前低下，身體向前傾，由後頸處開始沖洗，且沖洗時間建議為用洗髮精洗髮的2倍。

NG 5：洗後不馬上吹乾頭髮

很多女生洗完頭後都不會馬上吹乾頭髮，而是會用毛巾包著頭髮，滑個手機、擦擦保養品再摸一下，過一段時間才開始吹頭髮。但這樣濕著頭髮不吹乾會使頭皮上的菌群過度繁殖，導致頭皮發癢、有異味，甚至發炎，情況嚴重的話還會導致掉髮、禿頭，濱中博士建議應該在洗髮後5分鐘內就要用吹風機吹乾頭髮。

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關鍵字：

保養, 洗髮, 洗頭, NG, 習慣, 錯誤, 不良習慣, 掉髮, 落髮, 專家, 頭皮, 頭髮, 髮絲

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