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蔡淑臻47歲超凍齡「懶人保養法」公開！飯後必做1件事維持好身材

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▲▼ 蔡淑臻47歲超凍齡「懶人保養法」公開 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲蔡淑臻出席代言活動，凍齡好狀態讓人驚嘆。

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

剛入圍本屆金鐘獎「迷你劇集最佳女主角獎」的蔡淑臻，主演的醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》近期一開播就收穫不少好評，在劇中淡妝上陣的她，超凍齡好狀態也被狂讚「完全看不出47歲！」她15日出席保養品牌PROJ晶珂代言活動，不僅大方分享凍齡保養和維持身材的秘訣，更透露自己最近愛喝地瓜葉綠拿鐵都是因為爸爸！

活動現場身穿白色一套長版西裝大秀美腿的蔡淑臻，其實因舊傷未癒已許久無法正常運動，但身材依舊纖細苗條，維持得很好，她透露自己靠著168飲食法、盡量吃原型食物來保持身材，飲食上主要以大量的蔬果為主，少吃加工品。

她近期更是愛上綠拿鐵，不管吃什麼都會配上一杯，能增加纖維攝取、幫助代謝，像是如果吃吐司或很油的雞腿這類比較容易發胖的食物，她就一定會搭配綠拿鐵，補充纖維和平衡油脂，讓血糖不會突然飆高，就比較不容易發胖。她的綠拿鐵主要以綠色蔬菜＋水果為主，如果很餓的時候，會再放一點像是酪梨油、亞麻籽油等優質油脂，或是杏仁奶、豆漿。她也透露最近常用地瓜葉，因為地瓜葉營養價值很高，更笑說「我爸種很多地瓜葉，需要我幫他消化一下！」

而身為吃貨的她坦言自己也沒有辦法完全戒掉台灣小吃，但她要減重時就會先減少吃的頻率，偶爾為之，她還分享一招「澱粉和高油脂食物不要一起吃」，油＋醣類是最容易形成脂肪的搭配。比如想吃滷肉時，她會把滷肉淋在燙青菜上，不要跟白飯一起吃，她也笑說「雖然跟白飯一起是最好吃的」，偶爾吃可以，但平常就盡量不要這樣吃，盡量把很油的東西跟蔬菜一起吃，或是蔬菜跟澱粉一起吃，這樣的分配就沒問題。

因為舊傷無法運動，她目前只能做一些簡單的瑜伽伸展和去公園散步，她也強力呼籲「吃飽飯真的不要立刻坐下，我覺得殺傷力滿強的！」建議大家可以跟她一樣，吃完飯就去公園散步，回到家就再去泡澡。她透露自己每天會泡澡，不管天氣多熱都會至少泡12～15分鐘，幫身體維持良好的代謝循環，對瘦身、肌膚保養或是健康都很好。

談到肌膚保養，她笑說自己其實是懶人，保養程序很簡單，每天洗完臉後一定會先用保濕修護精華，幾乎每天敷臉的她接著會利用敷臉時間洗碗或看電視，敷後再根據當天膚況使用活顏霜或乳液，「我不會什麼都塗，我覺得皮膚不需要太多東西，會有負擔，我會選擇一下」，所以她的保養程序大概就2～3道，但脖子一定會擦到。

▲▼ 蔡淑臻47歲超凍齡「懶人保養法」公開 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

而已是40+代表的她，談到40歲前後的保養差別，她坦言40歲以前比較揮霍自己的青春，「比如在工作的時候比較不懂得保護自己的頭髮、皮膚，但40後我就比較『秀皮』一點」，會很注意塗在臉上、身上的東西，會稍微看一下成分，是化學的還是天然的，有沒有「殺傷力」，在保養產品上的挑選變得更在意更嚴格。

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關鍵字：

保養, 護膚, 抗老, 凍齡, 蔡淑臻, 女星, 瘦身, 減肥, 秘訣, 方法

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