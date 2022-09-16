「CHANEL時尚臉蛋」示範秋冬搭配！　斜紋軟呢從胸針到包款太可愛

▲香奈兒請到熟面孔模特兒 Rianne Van Rompaey出鏡秋冬高級時裝系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

想進一步了解秋冬新品的整體搭配感，勢必要透過品牌的角度以形象照欣賞單品，香奈兒（CHANEL）最新釋出秋冬高級時裝系列廣告，請到熟面孔模特兒 Rianne Van Rompaey出鏡，詮釋對於斜紋軟呢的百變造型。

▲Rianne Van Rompaey 悠然演繹品牌斜紋軟呢搭配。（圖／品牌提供）

此次品牌邀請Rianne Van Rompaey擔任秋冬形象照主角，想必看過幾次秀都會對於她的高級臉孔不陌生，在Inez & Vinoodh 執導下，透過彩色影像回歸自然，Rianne穿著長版針織衫搭配毛絨襪，悠然坐在椅子上；隨著鏡頭切換，以斜紋軟呢外套搭配高筒雨靴，這是本季其中一個搶眼的搭配方式，將高級時尚感徹底帶入生活中。

▲黑白人像傳達動態與靜態的平衡 。（圖／品牌提供）

而另一組黑白人像則傳達動態與靜態的平衡，Rianne頭戴香奈兒學院風格紋帽，身穿雙C Logo上衣，肩背米色格紋斜紋軟呢皮革包款，藝術總監維吉妮維婭 （Virginie Viard）也表示：「Rianne 帶給我們源源不絕的靈感。她能自在從容地掌握任何角色的精髓。我們都在荷蘭出生長大，共同的生活記憶讓彼此之間有更緊密的連結。」

▲CHANEL 22包帶來全新灰色斜紋軟呢材質；黑灰相間格紋斜紋軟呢皮穿鍊雙C LOGO肩背包 。（圖／品牌提供）

由於本季是品牌對於經典元素斜紋軟呢的致敬，因此以斜紋軟呢為主軸使CHANEL 22包擁有全新材質，當然不僅停留在包款、衣著上，甚至可以融入在金屬寬版手環、心型胸針，豐富整體搭配，全系列將於9 月 21 日於專賣店登場。

▲金屬斜紋軟呢雙C LOGO寬版手環；黑色斜紋軟呢金屬雙C LOGO心型胸針 。（圖／品牌提供）