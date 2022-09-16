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這次不是小香！Jennie拎DELVAUX現身機場　「縮小版爆款」巨Ｑ

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie 15日於機場的穿搭中，難得不是帶著代言品牌香奈兒（CHANEL）的包包，而是拎著DELVAUX的經典「TEMPÊTE」手袋現身。比利時皇家御用品牌DELVAUX今年秋天替另一爆款「LINGOT」推出了全新「縮小版」，一共帶來6種顏色，其中這新加入的木槿粉與梔子黃色，Q度簡直突破新高。

作為近兩百年的老品牌，DELVAUX的經典包款一直以來都在時尚迷們心中的人生必敗清單，不過其成熟優雅的形象在近年有所改變，在偶像的使用，以及2022年新包款「LINGOT」的誕生下，可以看到逐漸年輕化的趨勢。

▲delvaux。（圖／品牌提供）

▲DELVAUX「LINGOT」系列推出SMALL版本，並加入新色。（圖／品牌提供）

DELVAUX「LINGOT」為今年才全新誕生的包款，簡潔方正的輪廓在底部做了D型的圓弧設計，前方的D字形金屬則暗藏旋鈕巧思。今年秋冬「LINGOT」推出了全新的縮小版本「LINGOT SMALL」，保留LINGOT的完整輪廓直接等比縮小，共推出6種顏色，包括經典黑、白，和質感冷冽灰、暖棕色，以及新加入特殊色木槿粉與梔子黃色，並有3種皮質，分別為Olen Calf、Box Calf和細菱格壓紋的Alpina Calf，搭配上迷你小巧的外型，簡直少女心爆擊，而女星曾之喬已搶先為各位示範。

delvaux。（圖／記者王則絲攝）

▲LINGOT原尺寸與縮小版比較。（圖／記者王則絲攝）

delvaux。（圖／記者王則絲攝）

delvaux。（圖／記者王則絲攝）

▲最新木槿粉與梔子黃色巨可愛。（圖／記者王則絲攝）

▲delvaux 。（圖／ＩＧ）

▲曾之喬搶先為大家示範LINGOT SMALL。（圖／翻攝自曾之喬IG）

GUCCI則是在今年入秋之際，迎來第三波的「Gucci X The North Face」聯名，再度帶來時髦的山系服裝與配件，新一波聯名同樣強調冒險精神，但本次設計色調加入亮眼的彩色撞色，推出粉嫩色系的羽絨衣、後背包⋯⋯還誕生了彩色的聯名Logo，貫穿於設計當中，成為這3年來雙方合作下最可愛的一個系列。

▲Gucci X The North Face。（圖／翻攝自官網）

▲Gucci X The North Face。（圖／翻攝自官網）

▲第三波「Gucci X The North Face」以彩色的聯名Logo貫穿。（圖／翻攝自官網）

▲Gucci X The North Face。（圖／翻攝自官網）

▲Gucci X The North Face。（圖／翻攝自官網）

▲第三波「Gucci X The North Face」可說是這三年以來最可愛的一次聯名。（圖／翻攝自官網）

►Gucci X The North Face第3波加了少女心！誕生彩色Logo成3年來最Ｑ

關鍵字：

DELVAUX, LINGOT, Jennie

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