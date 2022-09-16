男神金秀賢零穿搭技巧「黑就對了」　自爆等親友2小時不抓狂

▲金秀賢最喜歡一身黑的裝扮，搭配MIDO Ocean Star海洋之星復刻漸層腕錶28,800元。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓人氣男星金秀賢，近日傳出將與《非常律師禹英禑》女星朴恩斌，搭檔演出《愛的迫降》金牌編劇朴智恩執筆的新作，引起粉絲熱議，昨他接受台灣媒體聯訪，雖未親口證實，但藏不住好心情。問及時尚穿搭，他透露私下最愛穿暗色服裝，尤其最愛全身黑，與他代言的MIDO（美度表）任一錶款都能完美搭配，他笑說：「喜歡黑色系的人，不需要特別搭配技巧。」

▲MIDO Ocean Star海洋之星復刻漸層腕錶，28,800元。

談起腕錶勾起金秀賢童年回憶，他透露9歲時央求媽媽買電子錶成真，至今他仍珍惜收藏，而他的暖男性格也反映在對親友的容忍度上，他表示若在他能打發時間的前提下，等對方1至2小時他都可以忍耐。

▲MIDO代言人金秀賢配戴Ocean Star GMT海洋之星雙時區腕錶特別版，42,500元。



金秀賢近日的腕錶「新歡」為MIDO Ocean Star Tribute海洋之星復刻漸層腕錶，以及紅藍圈配色的Ocean Star GMT海洋之星雙時區腕錶特別版，前者為紅色漸變色調的復古風錶款，採用經過Super-LumiNova®夜光塗層的刻度和帶有黑色鋁環單向旋轉錶圈，搭配十字交叉凸線紋路設計橡膠錶帶；Ocean Star GMT海洋之星雙時區腕錶特別版則因配色搶眼而吸引他，且額外附贈NATO錶帶，能迅速轉換時尚風格。

▲Hamilton卡其海軍系列Scuba腕錶特別版，25,200元。（圖／Hamilton提供）

Hamilton（漢米爾頓）則與創新的風力驅動高速艇Syroco合作，將其意在打破帆船紀錄與締造無碳海上交通工具未來的概念，融入卡其海軍系列Scuba腕錶Syroco特別版腕錶設計之中，亮眼的藍色面盤飾有象徵150公里時速目標帆船速度的圖案，點綴橘色刻度與秒針，配置藍銀雙色潛水錶圈，錶背刻有紀念雙方關係的圖案；內載H-10自動上鍊機芯，動力儲存達80小時。

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