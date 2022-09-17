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10句犀利職場金句狠狠打醒你　「公司不欠你，用能力證明你值得加薪」

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文／Workworks職場人

職場人們平常喜歡聽職場厭世的語錄，亦或是心靈雞湯呢？雖然每次聽完職場負能量語錄的當下心情會很療癒，不過始終得回到厭世的職場環境（悲慘），本篇文章將分享《職場又不是沙發，追求舒適要幹嘛？周品均的35堂犀利職場課》書籍中的金句，讓犀利又美麗的唯品風尚集團CEO周品均，一同帶領我們領悟「犀利職場課」！快跟著編輯腳步看下去～

犀利職場金句

1.用擅長的事賺錢，再花錢做喜歡的事

很多人投入職場之後，才驚覺自己好像不太適合這個產業或是這份職務，尤其是新鮮人接觸第一份工作時，常常不確定是自己還沒上手，還是真的不擅長此工作，作者在書中建議：「要把時間花在『擅長』的領域上，而不是從『吃虧』 的地方下苦功」，譬如你擅長利用文字進行社群宣傳，那麼你就很適合從事文字工作者，而非活動主持人的角色；職場人們不妨找到自己擅長的領域，工作上進步的速度會很快，不僅能創造生活的成就感，更能賺錢做自己喜歡的事！

2.不懂就開口問，不要隨便就說「好！」

普遍員工們接受到老闆的指令，都會下意識馬上回答「好」，殊不知整件事情都還沒講清楚，職場人們可以回想一下，你是不是也經常這樣？面對主管的指令佈達時，其實你根本還沒想清楚，要用什麼程序比較好，就先習慣性地說好；建議職場人們，如果是第一次被交付任務時，或許你還不知道該問什麼問題，但是當你做過之後，你一定要記得那些容易出錯的細節，下次在接收任務時，就要主動提出疑問。

3.年輕時別對自己太好，不放過自己才會出色

剛步入職場的新鮮人們，只要你肯努力、肯做事，普遍都會是公司積極栽培的生力軍！不過當你腦中有了「年輕人沒經驗不會做事、犯錯可以輕易放過自己、認為前輩就應該主動教你、公司本來就要給你機會」等念頭浮現，書中作者建議：「不要仗著年輕就降低自己的標準」，否則你的年輕時光會成為你人生中的致命傷！

4. 公司不欠你，用能力證明你值得加薪

職場人們是不是常有想和老闆提出加薪，卻又害怕被拒絕列為黑名單的經驗呢？其實站在老闆的角度來說，員工如果可以把份內工作做的很好、讓老闆一直很放心的話，老闆會很乾脆幫你加薪！反之如果你是工作頻頻出包、又毫無上進心的員工，老闆很可能會寧願承擔你離職的損失，也不願意加薪留人！

5. 願意罵你的才是好老闆，卸下心防往上爬！

如果你的老闆整天不停地碎念你、盯你工作進度時，普遍人當下一定會覺得厭煩（內心os求老闆不要針對我），不過換個角度來說，也一定是主管覺得「你的能力不僅如此」，否則他也不會浪費時間在你身上，大可直接請你走人，或是把手中任務交給其他員工執行，所以下次又被主管碎念的時候，不妨轉念成至少老闆肯信任你，還願意花時間帶領你、傳授工作經驗。

6. 克服恐懼，職場和人生都要靠自己衝一把

職場人們工作上遇到挫折難關時，會選擇克服恐懼、繼續往前衝，還是會選擇退縮放棄呢？作者在書中分享：「與其浪費時間在那邊內心小劇場，不如積極一點採取行動，只有自己能扭轉自己的人生！」假設今天被分派到不熟悉的工作領域，不用顧慮太多，先大膽的去嘗試，說不定會有意想不到的好結果唷！

7. 別把生活過得亂糟糟，當身體超爛的主人

大家週末的時間會如何安排運用呢？週末雖然是出遊的好假期，但務必要讓身體休息、大腦充電，倘若行程安排太緊湊、導致身體更疲憊的話，免疫力一下降就容易生病，想看看每逢週一是否經常抱著昏昏沉沉的腦袋去上班，不僅效率超低，工作量累積太多又要加班，每天都呈現這種亂糟糟的生活狀態，這種無止盡的循環跟噩夢沒兩樣！建議職場人們週末的時候，能適時安排讓自己放鬆休息！

8. 同事耍心機？他只是比你積極有野心

職場人們身邊有過愛搶功勞、業績的同事嗎？遇到這種同事當下，內心一定會很不愉悅，不過換個角度來說，普遍大家都太想依賴別人、指望會有伯樂來帶領你前進，不過在職場上，大部分的功力還是需要靠自己偷偷學，與其說同事耍心機，不如換個說法「同事比你更願意花心思在工作上」！

9. 別浪費時間管別人，你只能讓自己更優秀

老闆管理態度不佳、主管不採納員工意見、同事愛抱怨，以上這些事成為職場常見抱怨情況，換個角度思考為什麼我們動不動就要去管別人怎麼做呢？說穿了這些事我們都無法改變，唯獨能控制的只有自己，倘若主管＆同事做出難以接受的事情，幾次溝通後無法做出改變的話，那我們只能提升自己格局，亦或是直接換新的職場環境，「與其花時間管別人的人生要怎樣 為什麼不花時間處理自己的人生呢？」

10.老闆要顧的是公司利益，不是你的心情

當主管、老闆的角色，必須不怕當壞人更不能做濫好人，才能把整個團隊和公司的績效往上拉，當團隊績效出來的時候，公司才有能力幫員工加薪、給優渥的年終獎金、更好的福利，相對來說這些實質上的回饋，真的比照顧誰的心情重要許多了！想想看如果老闆或主管每天都得照顧誰誰誰的心情，那事情是不是都堆著不用做了呢？

以上分享「周品均的10句犀利職場金句」，期望能幫助職場人們在職場人的轉念心態，你的心態會決定你的職涯成敗，讓我們一起當一隻果決勇敢的狼，狠狠地獵捕我們想要的工作目標！

【延伸閱讀】

「認真的活在每一個當下，不要做一個被年齡支配的女人」 林志玲《剛剛好的優雅》10則金句分享，讓你與更好的自己相遇！

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 職場, 金句

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