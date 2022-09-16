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卡啡那台北內湖首店曝光！　獨家舒芙蕾、招牌千層蛋糕4大亮點搶先看

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▲卡啡那台北首店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲卡啡那台北首店9／17正式開幕，開幕前就有絡繹不絕的詢問人潮。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

被稱為「全台最美公園咖啡館」卡啡那台北首店就在內湖登場，自從開幕日期消息一出網路討論度整個大爆發，終於要在9／17正式開幕，以法式精緻裝潢打造舒適悠閒氛圍，此外中南部超有口碑的舒芙蕾跟法式甜點、精品咖啡也一併現身，還有台北獨家舒芙蕾口味與輕食選擇，準備在網路打卡一波啦！4大亮點一定要知道。

▲卡啡那台北首店。（圖／記者蔡惠如攝）

精緻法式的整體氛圍
「卡啡那」字源自於義大利文的「咖啡因」，以歐式古典咖啡館搭配挑高落地窗，加上寬敞又明亮的採光空間，成為每間分店的標準配備，台北首店也走高雅的法式風格，大理石吧台加上愛馬仕橘、奶茶色餐椅與木質色調，呈現溫暖又精緻的氛圍，店內有80個座位，用餐不限時，讓來店的消費者都能享受卡啡那要提供給民眾的悠閒風情。

▲卡啡那台北首店。（圖／業者提供）

▲卡啡那台北首店。（圖／業者提供）

▲卡啡那台北首店。（圖／業者提供）

▲卡啡那台北首店。（圖／業者提供）

首賣、經典舒芙蕾全都有
年售破3.6萬個、卡啡那最知名的舒芙蕾，也原汁原味搬上台北首店，堅持當日現作，軟綿且帶點細緻的口感，讓人一吃愛上，搭配旁邊的霜淇淋激發出不一樣的口感，台北除了原味舒芙蕾，另外還首賣「琥珀觀音舒芙蕾」口味，除了有輕柔軟綿的口感之外，還增添不一樣的茶香後韻，喜歡舒芙蕾的民眾一定要吃吃看。

▲卡啡那台北首店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲台北獨家琥珀觀音舒芙蕾，售價220元。

全台獨家輕食搶先嚐
卡啡那台北首店特別規劃嚴選輕食選項，包括夏卡蘇北非燉蛋、南法煙燻鮭魚拼盤、迷迭香嫩煎雞腿拼盤等都有如網美擺盤，口感也相當豐富，以夏卡蘇北非燉蛋而言，一開始是粉嫩口感，之後辣味慢慢浮現，整體的風味相當平衡，也很值得一試。

▲卡啡那台北首店。（圖／記者蔡惠如攝）

網美級甜點美翻天
在網路號稱「吃不膩的千層蛋糕」、當家法式甜點聖多諾黑、達克瓦茲等全都原汁原味搬上台北店，此外還特別研發新口味「鐵觀音千層蛋糕」、「開心果布列斯特」都是台北店才能嚐到的新口味，甜點單個售價從120元至220元，常備20多種讓你外觀超美讓你想打卡的甜點品項，每次來都能有新的驚喜！

▲卡啡那台北首店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲卡啡那台北首店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲台北獨家紅玉蘋果拿破崙，售價220元。

關鍵字：

卡啡那, 公園咖啡館, 內湖科學園區, 內科

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