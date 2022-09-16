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直播／跟著LV到「河北省的黃金海岸」看男裝秀　沙雕、教堂景色美爆

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▲LV 2023春夏男裝大秀，移師位於河北秦皇島的阿那亞海邊舉辦。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）的男裝秀總是在巴黎時裝周主場之後，走到世界上的其他地方重現，並加入新的元素，2023春夏「Collection ∞」系列移師大陸河北省北戴河的阿那亞黃金海岸，將結合海灘、沙雕景致，雖運用與在巴黎走秀時的同樣的「遊樂園」概念，但想必別有一番風情。

▲LV 2023春夏男裝秀。（圖／品牌提供、翻攝LV IG）

▲LV 2023春夏男裝秀。（圖／品牌提供、翻攝LV IG）

▲9月16日傍晚6點，LV 2023男裝秀將在海邊登場，預告中出現沙雕、紙飛機、阿那亞禮堂。（圖／品牌提供、翻攝LV IG）

2023春夏 Spin-Off 男裝大秀Collection ∞將在9月16日傍晚6點登場，秀場所在地，位於河北秦皇島北戴河新區的「阿那亞」（Aranya），一個臨著海岸、充滿文青感且規劃得相當完整的巨型社區，也是近兩年很熱門的度假地，跟著看秀，彷彿也是隔空旅行。

▲今年6月巴黎男裝周，LV在羅浮宮中央廣場搭起遊樂園。（圖／品牌提供）

LV男裝藝術總監Virgil Abloh過世後，尚未有繼任人選，2023春夏系列由品牌的 Prêt-à-Porter Homme男裝創意團隊打造，今年6月在羅浮宮中央廣場走秀時，搭起大型遊樂園，黃色如雲霄飛車軌道的伸展台、巨型紅色氣球裝飾，服裝上有紙飛機、積木、玩沙工具等各式玩具，包款則有「紙船包」、「貨車包」等等，可愛吸睛的程度破表，也蘊含滿滿的想像與純真。

想知道遊樂園搬到沙灘上的模樣、會不會有更多令人驚呼的服裝與包款，記得9月16日傍晚6點透過上方直播畫面，走進LV 2023男裝的世界。

▲2023男裝系列無論服裝、包包都吸睛。

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