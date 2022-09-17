單身，就要好好享受！從4件小事解鎖一個人生活的勇氣

文／女子學

不知道從什麼開始，「一個人」成了一種負面的刻板印象，單身、失戀都像是一種罪，尤其是套上了年紀後更是，這讓29歲快奔三的我們，不敢理直氣壯說自己單身，深怕他人指指點點說自己太挑，再不趕快找個對象嫁就要成為剩女了。也讓39歲接近女人四十的她們，背負著世俗的眼光，擔心再度回到一個人生活會孤苦無依，而委屈求全在一段段不快樂的婚姻之中。

但其實就像是歌手A-Lin唱過的歌詞：「孤獨萬歲，失戀無罪！」很多時候我們一個人也能活得精彩，只是被世俗的眼光與自己的恐懼給束縛住了。因此本篇編輯將提議4件小事，帶你一步步解鎖一個人生活的勇氣，讓你無論是單身時還是戀愛時都能保有與自己獨處的能力：

▲找一部自己喜歡的電影。一個人去看。（圖／取自免費圖庫Pexels）



1. 看一部感興趣的電影，任意選擇日期與時段

如果你鮮少一個人出門，害怕遭受周圍的人帶著異樣眼光看待，那就先從進影院看電影開始吧！燈光一暗，大家注目的焦點都會是在大螢幕上，誰還管你幾個人看電影呢？

一次、兩次後，你會發現一個人看電影是件多麼自在的事，不僅可以下班、午夜時，臨時興起去看某一部片，也能無需顧慮他人，全心全意沉浸在劇情當中，直到結束後仍能於腦中反覆咀嚼感受。

編輯悄悄話：在初期如果不敢自信說出：「我要XXX電影一張票」的話，可以先從網路購票練習再慢慢走往實體窗口！

▲找一間想吃已久的早午餐，一個人安靜地享用（圖／取自免費圖庫unsplash，下同）



2. 找一間想吃已久的早午餐，一個人安靜地享用

仔細回想，在你的腦海中是否曾有幾間，看起來不錯、總想著下次要想約哪個誰一起去吃吃看的餐廳，可是卻一直沒有機會兌現？

嘿，誰說那些餐廳只能是「兩人限定」？如果想吃的話，就去呀！一個人吃飯絕對沒有你想像中的那麼可怕，因為美食當前將使我們的感官放大，也會分散焦慮的心情。下回試試看，先別急著滑手機與打卡，好好留意眼前食物的擺盤呈現，細細品味食物在嘴中碰撞的味蕾層次，相信試過一次後，你只會懊惱自己怎麼這麼晚才懂得享受一個人用餐的美好。

編輯悄悄話：早午餐店和咖啡廳都很適合挑戰初次一個人吃飯，因為這類型場所本來就經常有許多人獨自去工作或用餐。

3. 走一條和平時不同的路，繞點路再回家吧

通常不喜歡、不敢一個人出去的人，在個性上本身可能為較保守謹慎的類型，有人陪就像是一個舒適圈，讓我們覺得安心，但有沒有可能這份安全感是自己也能夠給予的呢？

在第三件小事練習上，推薦你找一天時間、天氣與當下心情狀態適合的時候「繞路回家」，不需要到離家太遠的地方，也許只是隔壁幾條巷子，在這樣的範圍內既不至於讓人產生懼怕，又有機會發現不一樣的風景。藉由這樣小小的經驗累積，慢慢地將能使你的膽量增加，會發現很多事情沒有自己原先想像得難，甚至有趣很多！

編輯悄悄話：慣性走在已知安全的路是人的本能，但試試看往另一條岔路走，也許會發現原來這條路也能回到家喔！

4. 訂一間外縣市的民宿，剩餘的都到那裡再決定

最後是時候來趟成果驗收，預訂一間外縣市的住宿，出發一個人的旅行吧！在前面的幾件小事中，你已經學會一個人吃飯、看電影與自由走在街上，現在只不過是換座城市進行而已，一切真的一點都不難。

趕快打開訂房網站，任意選一間喜歡的房間，什麼行程都不需要安排就直接出走，這就是一個人時最自由愜意的地方。就算最後只是待在飯店房間裡泡澡、追劇、睡覺也沒關係，至少你已經踏出自己的第一步，慢慢走往活出一個人精彩人生的道路上了！祝福你，一切順利～

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