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鳳小岳靠海洋療癒身心靈，自曝就連老婆都是「衝浪」追來的

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▲▼鳳小岳自曝老婆是靠「衝浪」追來的 。（圖／翻攝自FB）

▲鳳小岳熱愛海洋，假日喜歡往大自然跑。（圖／翻攝自FB/鳳小岳）

記者曾怡嘉／高雄報導　

鳳小岳今（9/16）一身綠色西裝現身高雄漢神巨蛋，出席保養品牌全新概念店活動，喜歡衝浪的他，和大家分享他自蔚藍海洋汲取的療癒能量，以及暢談他的身心靈保養之道。

▲▼鳳小岳自曝老婆是靠「衝浪」追來的 。（圖／翻攝自FB）

▲鳳小岳擔任海洋拉娜品牌大使。

鳳小岳分享最近忙著拍戲和帶孩子，同時透露自己年底即將推出個人專輯，如何在生活中找到平衡也有祕訣，他聊到自己就是早點睡覺、多吃青菜且維持運動習慣，像是他很喜歡到海邊衝浪，生在台灣這塊土地上，無論是上山下海都很容易，尤其喜歡回到大海懷抱。

他更加碼爆料自己其實會那麼喜歡往海邊跑，全是因為受到老婆影響，當初也是靠著衝浪才追到老婆，假日都喜歡往大自然跑，看著海浪一波波襲來，每一道浪的樣貌都不盡相同，覺得很療癒。

關於如何維持身材？他也分享以前奉行「168斷食法」，幾乎不吃早餐，但現在覺得吃早餐是件很重要的事，早上通常會挑選穀類麥片，並依據當天心情搭配葡萄乾、枸杞、香蕉，若想要甜一點可選擇巧克力，再搭配牛奶或豆漿，平時也會飲食方面也會遵循漢方養生，像是多吃薑、藍綠藻都能把胃養好，他也呼籲大家不要三餐都吃肉，對健康都很有幫助。

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關鍵字：

鳳小岳, 衝浪, 療癒

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