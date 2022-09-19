益生菌X雙胜肽保養新概念！ 森美妍「特潤緊緻撫紋面膜」重返澎彈肌

▲森美妍「特潤緊緻撫紋面膜」乘載益生菌及雙胜肽精華，賦予肌膚強力保濕、緊緻潤澤。

近期各界正在狂吹「益菌保養」風潮，甚至在美容保養圈大為流行。事實上，人體肌膚表面本來就存在許多肉眼看不見的菌類，唯有達到好菌與壞菌平衡，才能實現肌膚完美狀態。森美妍「特潤緊緻撫紋面膜」將益生菌結合雙胜肽強強聯手，打造出有感保養成分達到細緻肌膚外，全面穩住肌膚彈力，重返澎彈健康肌。

美界護膚新革命！菌叢平衡守住內外在防線

你知道嗎，肌膚在25歲之後就會停止生長、代謝率下降，接下來的肌膚狀況全靠自己後天努力！然而，影響肌膚美麗的變因很多，像是外在環境的汙染、空氣濕度、氣溫變化、紫外線等，或者不正常作息、熬夜、睡眠品質以及內在身心壓力等，種種問題都有可能由內而外反映在肌膚表面，呈現變黑、暗沉、乾燥、肌膚彈力下降進而出現細紋、老化等問題，除了做好肌膚清潔、防曬、保濕基本功，想要加強保養，從肌膚本身的菌叢狀態著手，由自身啟動美的內在原力，是美容界近期備受期待的護膚新革命。

由東森自然美研發製作的森美妍「特潤緊緻撫紋面膜」，承襲集團強調「人證、物證、科學做見證」的精神，導入最新最潮的科研技術並嚴選頂級成分，層層破解女性最在意的老化問題，強化肌膚保水度、對抗肌膚老化以及潤澤撫紋三大方向，為愛美女性獻上森美妍「特潤緊緻撫紋面膜」賦予肌膚強力保濕、緊緻潤澤，全面煥活新生。

益菌保養Ｘ雙胜肽 爆水保養啟動美的內在原力

森美妍特潤緊緻撫紋面膜以「補水之王」r-PGA聚麩胺酸強化肌膚保水度，其補水力比玻尿酸更有力，透過爆水系保養全面補給肌膚水分、深層鎖水並恢復肌膚彈力，擺脫在意的年齡肌問題；添加萃取自比菲德氏菌酵母的「肌因賦活因子」，有研究發現，肌因賦活因子能延緩光害所誘發的肌膚老化，並強化肌膚受紫外光刺激後肌膚保護機制；採用專利「抗皺六胜肽」及「撫紋三胜肽」打造雙胜肽保養，徹底呵護舒緩肌膚、撫平細紋，並加強老化的保護屏障。

森美妍「特潤緊緻撫紋面膜」採用4D微導蜂巢氣墊布膜，透過天然植物纖維結合純淨硅藻，打造出極致親膚的布膜材質，乘載滿滿益生菌及雙胜肽精華完美服貼在臉上的每一寸肌膚，將保養精華直送肌膚深度保濕、修護。由於材質極度柔軟透氣，連敏弱肌都可使用，讓森美妍「特潤緊緻撫紋面膜」達到高導入、高保濕、高載液、高服貼的高滿意使用體驗。

使用感絕佳的森美妍「特潤緊緻撫紋面膜」，即將於9/20(二)21:20東森購物47台好評開賣，把握檔期優惠入手超有感面膜，以最溫和的保養方式寵愛肌膚美麗，輕鬆實現緊緻彈力的理想美肌。

▲森美妍「特潤緊緻撫紋面膜」(3片∕盒)∕$1,500

東森購物網：https://www.etmall.com.tw/i/3571225