梅根愛牌引進台灣！100％純天然「正能量保養」適合每天都活在低谷的妳

記者李薇／台北報導

2022年9月又有許多新品牌進駐，而且都是屬於天然植物成分的療癒品牌，一上市就立刻獲得美妝編輯們的好評推薦，其中一個更是梅根最愛的品牌，多次被英國媒體目擊到去店面光顧做SPA，可見來頭不小，很值得消費者期待。

＃ilapothecary 英草社

來自英國倫敦的ilapothecary英草社，由台灣美妝集團蜜納在9月引進販售，100％選用純天然的成分製作，有臉部保養、身體保養、香氛、沐浴等全方位的產品，深受許多貴族名人喜愛，像是梅根就被捕捉到好幾次前往消費或是做SPA，可見品牌真的有實力。

英草社旗下擁有眾多系列，最經典、也是最推薦的單品就是「NO.27 藍鬱晚香系列」，是運用快樂鼠尾草、晚香玉、苦橙葉、玫瑰天竺葵等四大成分，不僅為肌膚提供保濕、潤澤的效果，更是能帶來滿滿的正能量，當人在低谷的時候，靠它就能迎向好心情。

＃WILDSMITH

英國植礦超導科技護膚品牌WILDSMITH，最特別的是把肌膚當作樹木為核心概念，發展出一系列的保養單品，因為肌膚跟樹木一樣，擁有滋養、輸送、防護、修復4個階段產生作用，所以透過這樣的概念，運用花草植栽加上理解這些植物、尊崇大自然節律的理念，轉化為高效的護膚科技，運用在產品裡面。

WILDSMITH由台灣的10/10 HOPE引進販售，這次首發的10項明星商品裡面，最推薦的就是肌活修復藍銅緊緻霜，擁有奇蹟辣木籽油富含維生素A、C、E、小分子水解玻尿酸等成分，可以幫助肌膚保濕潤澤，同時達到舒緩的效果，雖然是乳霜，但卻使用起來一點都不會黏膩，非常輕盈透氣。