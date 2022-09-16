金世正《今日的網漫》：「無法負責的善意，有時比惡意還折磨人」

文／女子學

韓國 SBS 全新播出的金土連續劇《今日的網漫》，由《社內相親》、《驅魔麵館》金世正領銜主演，改編自日本漫畫家松田奈緒子的《重版出來！》，講述退役柔道選手溫心（金世正 飾），褪下道服後愛上了網路漫畫，並決定要前往網路漫畫公司就職，期望成為一名能幫助漫畫家實現夢想、打造出感動人心作品的熱血編輯。台灣由 friDay 影音平台獨家播出，為了夢想全力以赴，將一股腦的傻勁化為動力的勵志故事，透過金世正的詮釋更為可愛動人。

2016 年開播的日劇《重版出來！》，由黑木華、坂口健太郎、松重豐、小日向文世等重量級演員領銜主演，搭配舒暢節奏與到位的配樂，在收視排名上繳出了不錯的成績並奪得多樣獎項。因此，《今日的網漫》在開播前便受到極大的關注，如何在雷同的故事脈絡中，走出屬於自己的韓式文化共鳴？以韓國盛行的網路直式漫畫，搭配令人心寒的韓國酸民文化，創作者們似乎找到最好的表現方式。

▲今日的網漫。（圖／《今日的網漫》劇照）



「經驗可以分享，技巧可以教學，但熱情這種事不是每個人都有的啊。」

劇中，一輩子苦練柔道的溫心，對於柔道以外的專業領域都可說是一張白紙，但憑藉著熾熱的熱情與不造作的性格，從原本不被同事看好的處境，為她贏得了周遭同事的肯定。面對運動生涯的終結，「這不是失敗的人生，我只是不想扼殺人生所有的可能性」溫心的一席話，述出了人們走入職涯胡同的最大主因，因為圓夢路上的不順遂，而否定了人生的不同可能性，或許才是真正的失敗。

《今日的網漫》以女主角溫心與男主角具俊英（南潤壽 飾）做出性格上的對比，有著頂尖學歷的具俊英，嚮往「值得努力的戰場」而不斷否定網漫服務組的存在價值，外加不諳世事、怯於社交的性格，其實比起滿腔熱血的溫心，具俊英的現實雖然初期令人反感，但卻是更多都會男女們在職場上的縮影。「逃跑後能到達的地方，絕對不會是天堂。」處於性格光譜兩端的二人，究竟會發生哪些衝突？以及又是如何相互扶持？想必是本劇最大看點。

「無法負責的善意，有時比惡意還折磨人。」

韓國盛行的「直式網漫」，有便於用戶使用手機單手操作，既方便又能快速吸收資訊，可說是生活速食化而生的產物，也因此讀者喜好的變化、漫畫家的汰換速度，也遠比想像中的快，有著渴望成為職業漫畫家的夢想，卻沒有相對應才能的現實，《今日的網漫》除了演出了女主角的熱血勵志，也揭露了夢想與現實的衝突，如何豁然接受自己的不足，抑是劇中角色們所探討的議題。

相較於《重版出來！》的成功，《今日的網漫》隨著集數推進而下跌的收視率，顯得更是有些令人沮喪，這也正是屬於它的現實。若真要說其收視低迷的原因，除了原作太過亮眼之外，過多突兀的置入性行銷惹得觀眾反感、金世正新造型受部分劇迷排斥，再加上同期競爭對手《黑話律師》屢屢繳出破十收視率，屬於勵志小品的作品處境變得更為艱辛。

不過，劇中以網路漫畫編輯為題材，絕對能令觀眾感到耳目一新，且能從角色的魅力得到治癒人心的力量，《今日的網漫》也許無法像金世正上一部作品《社內相親》成為收視冠軍，但其暖心勵志的情節，仍有許多值得一看的理由。

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