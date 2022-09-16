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打造「明星級底妝」妳一定不知道的神秘步驟！光是化妝水就要上4層

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、pexels

女孩們都想要擁有完美的底妝，只要打造好的基底，即使色彩再簡單、清新，整個人也會看起來狀態很好，容光煥發，要擁有這樣的底妝效果，彩妝藝術家李孟書就提出5個上底妝的技巧，幫助女孩輕鬆打造出細緻完美的狀態。

▲RMK,MAKE UP FOR EVER,蘭蔻,李孟書,彩妝師,彩妝,教學,。（圖／品牌提供、pexels）

1.妝前保濕要做好

現在很多人都教學「保養要精簡」，但是根據李孟書長年幫助藝人上妝的經驗，他發現，只有保濕做得好，底妝才能夠一整天不脫妝，所以他會用化妝水幫模特兒塗抹3到4層左右（根據乾性、油性膚質不同），會搭配按壓、按摩的手技，讓肌膚喝飽水之後，才開始底妝步驟，而不選擇面膜作為補水的單品，是因為化妝水成分比較單純，不容易有跟底妝打架的狀態，能更完美的做好打底。

▲RMK,MAKE UP FOR EVER,蘭蔻,李孟書,彩妝師,彩妝,教學,。（圖／品牌提供、pexels）

2.選對遮瑕部位跟產品

肌膚上難免都會有痘疤、黑眼圈等瑕疵，李孟書提醒，要先知道自己需要遮瑕部位的狀態，然後選擇對的遮瑕膏，像是黑眼圈就適合帶一點橘調的遮瑕膏、痘疤就適合偏綠一點的單品，選對顏色，只要薄薄一層，就可以輕鬆把臉部瑕疵遮乾淨。

▲RMK,MAKE UP FOR EVER,蘭蔻,李孟書,彩妝師,彩妝,教學,。（圖／品牌提供、pexels）

3.選用正確的粉底顏色

現在很多女生看到韓系流行比較白皙的底妝，就會去挑選偏白的粉底，這樣很容易有厚重的「假面感」，李孟書建議，一定要到專櫃去試，選用自己原本肌膚色號的單品，頂多就是白皙個半號，當然也可以透過正常的肌膚顏色，在打亮的T字部位選用亮半號的粉底，一樣可以製造出白皙的立體感。

▲RMK,MAKE UP FOR EVER,蘭蔻,李孟書,彩妝師,彩妝,教學,。（圖／品牌提供、pexels）

4.一定要記得定妝

李孟書表示，不管是在哪個地區，乾燥或是炎熱，定妝都是一定要的步驟，因為底妝上完之後，若沒有定妝，是會持續流動的，建議可以輕壓蜜粉，讓底妝固定住，才能維持一整天的完美妝效，乾肌可以選用保濕度較高的產品，避免肌膚出現乾紋。

▲RMK,MAKE UP FOR EVER,蘭蔻,李孟書,彩妝師,彩妝,教學,。（圖／品牌提供、pexels）

5.少量多次是法則

年輕女孩上妝講求效率，粉底一下上滿全臉，遮瑕度是到位了，但妝感也厚重了；李孟書建議，少量多次慢慢疊加，才是擁有輕薄完美妝感的方法，尤其是毛孔粗大、敏感的肌膚，更建議用手來上妝，避免過度摩擦，粉底吃不進肌膚，也可以搭配海綿輕拍，讓妝感更服貼，而想要輕薄的妝效，刷具是最有感的。

Tips：最後一個戴口罩防脫妝的秘訣，就是可以在口罩內層刷一層蜜粉，然後持續臉部肌膚定妝，這樣可以避免口罩把底妝蹭掉。

【推薦單品】

＃RMK 完美無瑕粉底液，30ml、售價2050元

▲RMK,MAKE UP FOR EVER,蘭蔻,李孟書,彩妝師,彩妝,教學,。（圖／品牌提供、pexels）

底妝的專家RMK每次推出全新的單品，總是吸引大批粉絲關注，25週年，彩妝總監YUKI研發出全新的粉底液，輕柔質地可以做到完美的遮瑕，一瓶就可以搞定所有臉上瑕疵，同時妝容又不會很厚重，雖然是霧面感質地，卻不會讓肌膚完全消光，令人驚艷。

＃MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕幻采極光蜜粉，售價1550元

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定妝絕對少不了MAKE UP FOR EVER的蜜粉，除了經典款大賣之外，這次更推出集三色為一體的「轉轉蜜粉」，創新旋轉定量取粉技術，加上獨家雙球粉體配方，可以創造柔焦光暈妝效，一次推出四種顏色，不管是健康膚色還是白皙膚色，都可以輕鬆達到完美的定妝效果。

＃蘭蔻 零粉感超持久彈力水粉霜，售價2150元

▲RMK,MAKE UP FOR EVER,蘭蔻,李孟書,彩妝師,彩妝,教學,。（圖／品牌提供、pexels）

想要上妝快速的姐妹可以挑選蘭蔻全新推出的「小飛碟」水粉霜，細緻的氣凝鎖水網可以釋放出細緻均勻的粉底，輕拍到臉上一點都不會覺得乾燥、結塊，非常適合乾性肌膚，輕輕鬆鬆就可以完成全臉的妝容，打造出具有光澤的天生母胎美肌。

關鍵字：

RMK, MAKE UP FOR EVER, 蘭蔻, 李孟書, 彩妝師, 彩妝, 教學

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