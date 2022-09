打造「明星級底妝」妳一定不知道的神秘步驟！光是化妝水就要上4層

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供、pexels

女孩們都想要擁有完美的底妝,只要打造好的基底,即使色彩再簡單、清新,整個人也會看起來狀態很好,容光煥發,要擁有這樣的底妝效果,彩妝藝術家李孟書就提出5個上底妝的技巧,幫助女孩輕鬆打造出細緻完美的狀態。

1.妝前保濕要做好

現在很多人都教學「保養要精簡」,但是根據李孟書長年幫助藝人上妝的經驗,他發現,只有保濕做得好,底妝才能夠一整天不脫妝,所以他會用化妝水幫模特兒塗抹3到4層左右(根據乾性、油性膚質不同),會搭配按壓、按摩的手技,讓肌膚喝飽水之後,才開始底妝步驟,而不選擇面膜作為補水的單品,是因為化妝水成分比較單純,不容易有跟底妝打架的狀態,能更完美的做好打底。

2.選對遮瑕部位跟產品

肌膚上難免都會有痘疤、黑眼圈等瑕疵,李孟書提醒,要先知道自己需要遮瑕部位的狀態,然後選擇對的遮瑕膏,像是黑眼圈就適合帶一點橘調的遮瑕膏、痘疤就適合偏綠一點的單品,選對顏色,只要薄薄一層,就可以輕鬆把臉部瑕疵遮乾淨。

3.選用正確的粉底顏色

現在很多女生看到韓系流行比較白皙的底妝,就會去挑選偏白的粉底,這樣很容易有厚重的「假面感」,李孟書建議,一定要到專櫃去試,選用自己原本肌膚色號的單品,頂多就是白皙個半號,當然也可以透過正常的肌膚顏色,在打亮的T字部位選用亮半號的粉底,一樣可以製造出白皙的立體感。

4.一定要記得定妝

李孟書表示,不管是在哪個地區,乾燥或是炎熱,定妝都是一定要的步驟,因為底妝上完之後,若沒有定妝,是會持續流動的,建議可以輕壓蜜粉,讓底妝固定住,才能維持一整天的完美妝效,乾肌可以選用保濕度較高的產品,避免肌膚出現乾紋。

5.少量多次是法則

年輕女孩上妝講求效率,粉底一下上滿全臉,遮瑕度是到位了,但妝感也厚重了;李孟書建議,少量多次慢慢疊加,才是擁有輕薄完美妝感的方法,尤其是毛孔粗大、敏感的肌膚,更建議用手來上妝,避免過度摩擦,粉底吃不進肌膚,也可以搭配海綿輕拍,讓妝感更服貼,而想要輕薄的妝效,刷具是最有感的。

Tips:最後一個戴口罩防脫妝的秘訣,就是可以在口罩內層刷一層蜜粉,然後持續臉部肌膚定妝,這樣可以避免口罩把底妝蹭掉。

【推薦單品】

#RMK 完美無瑕粉底液,30ml、售價2050元

底妝的專家RMK每次推出全新的單品,總是吸引大批粉絲關注,25週年,彩妝總監YUKI研發出全新的粉底液,輕柔質地可以做到完美的遮瑕,一瓶就可以搞定所有臉上瑕疵,同時妝容又不會很厚重,雖然是霧面感質地,卻不會讓肌膚完全消光,令人驚艷。

#MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕幻采極光蜜粉,售價1550元

定妝絕對少不了MAKE UP FOR EVER的蜜粉,除了經典款大賣之外,這次更推出集三色為一體的「轉轉蜜粉」,創新旋轉定量取粉技術,加上獨家雙球粉體配方,可以創造柔焦光暈妝效,一次推出四種顏色,不管是健康膚色還是白皙膚色,都可以輕鬆達到完美的定妝效果。

#蘭蔻 零粉感超持久彈力水粉霜,售價2150元

想要上妝快速的姐妹可以挑選蘭蔻全新推出的「小飛碟」水粉霜,細緻的氣凝鎖水網可以釋放出細緻均勻的粉底,輕拍到臉上一點都不會覺得乾燥、結塊,非常適合乾性肌膚,輕輕鬆鬆就可以完成全臉的妝容,打造出具有光澤的天生母胎美肌。