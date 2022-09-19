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人生有多少限制是自己給的？踏出微不足道的第一步，發現凡事皆有可能

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文／女子學

關於人生，每個人有自己的預設藍圖，有的人縝密規劃，竭盡所能地突破自我極限，去達到目標或想要的東西，而有些人則是不斷地為自己設下限制，凡事都畫地為限，還沒開始做就一直腦補，擔心哪個沒做到完美，哪裡可能會犯錯，直到最後一事無成，到頭來只能悔不當初，羨慕著他人的成就，又不停地責罵自己「早知道就做了」。

▲人生的路都是自己的選擇。（圖／取自免費圖庫，下同）

不試，怎麼會知道能走到哪裡呢？

「人」就是個矛盾的個體，前一秒還想著美好的願景，下一秒卻開始打擊自己，直呼這不可能做得到。很多時候，不是面前有障礙擋著，讓人無法前進，反而是落入自己設下的禁制，事情還沒試著做之前，就用自身缺點當藉口而放棄，一次次下來，變得自卑怯懦，像是明明想要有好的社交關係，卻一直怕別人看不起你，於是不斷地討好其他人，把所有精力花在無效的社交上，期待能換來認同，但從沒想過提升自身的價值與能力才是打開高質量社交的鑰匙。

還有，我們也很喜歡為自己設下條件，「要有了什麼，才能去做什麼」、「如果不先怎樣，怎麼可能做那個？」其實這些講白了，就只是怕自己無法達到目標，或是表現不好時的推脫之詞罷了。阿爾貝卡繆在《薛西弗斯神話》寫說：「一切偉大的行動和思想，都有一個微不足道的開始。」不踏出第一步，怎麼會知道世界會將你帶向何方？生活就是這樣，我們能做的就是不停地探索，勇敢往前走就對了，無論途中會經過多少風雨，走過的地方都會成為心中最美的風景。

擺脫自我約制，開始不設限人生

「這樣好像不行？」、「真的可以嗎？」平時講話是不是會下意識說出這類帶著自我限制的內容呢？如果是，那就試著修正遇到問題時腦中冒出的局限性念頭，像是「很想要去旅行」，但又覺得「這樣要花很多錢」，這時就問問自己「我沒什麼錢，能用什麼方式旅行呢？」其實，旅行不一定要到很遠的國家，可以選擇一個沒去過的城市，甚至是去探索自己的居住城市，那些不曾去過的地方，說不定會有意外的收穫。

在練習用不同的思維去突破局限性念頭時，也要停止懷疑自己，把力氣用在不斷的嘗試上，在那些自己做不到的事情，找到不足之處，再趕快找方法去改變，也許走出舒適圈的直面壓力讓人倍感辛苦，但專注於自己所渴望的事物，這些阻力也會成為提升自我能力的契機。

當我們能勇於嘗試，接受人生總是會有失敗的時刻，也從中找到自我價值，就不用四處尋求認同，就如同《料理鼠王》中所提到的：「不要讓人因為你的來歷而定位你，你唯一的限制只有你的靈魂。」限制自己前進的一直都是自己，不要再讓恐懼和焦慮的想法圍困，要怎麼生活只有你自己可以決定。

延伸閱讀

「用喜歡的樣子，去愛所愛的人」：動畫電影《想哭的我戴上了貓的面具》表述逃避自我的現代寓言

別懷疑自己的本領！3 步驟確立眼下目標，讓機會不是 Chance Chance 而已

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 人生, 想法, 成就

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