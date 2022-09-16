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炎亞綸自曝要做一首「地震歌」！想買萬寶龍智能錶給醫生爸

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記者王則絲／台北報導

藝人炎亞綸今（16日）獲邀出席萬寶龍（MONTBLANC）「On The Move」主題快閃店活動，今一現身便引起大批粉絲圍觀，他穿著帥氣流蘇西裝演繹手上1858系列腕錶以及時髦迷你小包，若要在店中挑一款送給醫生爸爸，他認為智能腕錶會是好選擇；近年來炎亞綸被網友們封為「地質學家」，活動上他還自曝，認真有想要做一首關於地震的歌曲。

▲萬寶龍快閃店 炎亞綸。（圖／品牌提供）

▲萬寶龍快閃店。（圖／品牌提供）

▲萬寶龍「On The Move」主題快閃店位於微風松高／松高路口廣場，期間限定至9月18日。（圖／品牌提供）

炎亞綸橫跨戲劇主持與音樂領域，最近不只在影集《我願意》中有亮眼表現，日前還宣布即將在11月20日舉辦個人演唱會，他總是積極把每個面向做到最好的心態，炎亞綸認為就跟萬寶龍「On The Move」的理念一樣，「每一座山峰都要爬到頂峰」。

且炎亞綸也是能放下身段、幽默自嘲的人，因2015年失誤寫下的「下雨地震說」，讓他有了「地質學家」的封號，而現在他也絲毫不避諱，反而藉此拉近與粉絲的距離，活動上他自曝，接下來他是真的有計畫要做一首關於地震的歌，讓人十分期待。

▲萬寶龍快閃店 炎亞綸。（圖／品牌提供）

▲萬寶龍快閃店 炎亞綸。（圖／記者王則絲攝）

▲萬寶龍風尚3.0系列皮件，加入了「M LOCK」鎖扣設計。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

萬寶龍快閃店中展出跨品類的項目，包括炎亞綸示範的1858系列GMT日期顯示自動腕錶、風尚3.0系列皮件，以及Summit 3智能腕錶和星際行者系列黑色宇宙書寫工具。店中裝潢以「M LOCK」鎖扣為主軸，其靈感來自登山時所使用的鎖扣，由萬寶龍新任藝術總監Marco Tomasetta所設計，運用於本季眾多包款上，該元素也讓炎亞綸讚：「好像更潮了。」

▲萬寶龍快閃店 炎亞綸。（圖／品牌提供）

▲萬寶龍1858系列GMT日期顯示自動腕錶。（圖／品牌提供）

▲萬寶龍智能腕錶 。（圖／品牌提供）

▲萬寶龍Summit 3系列智能腕錶。（圖／品牌提供）

若要在店中挑一款送給爸爸，炎亞綸提到「Summit 3智能腕錶」會是好選擇，他透露，原本以為像是從事醫生這類的人會更喜歡陀飛輪機械錶，但他發現他爸爸最近特別愛戴電子智能錶，「可能跟職業也有關係，可以隨時看血氧等健康功能。」萬寶龍推出Summit第三代智能錶，是為專為奢華商務生活風格人士所設計，搭載健康應用程式如計步功能、睡眠監測和血氧測量。

►TAG Heuer智能錶連線保時捷！　錶上秀相容車款里程、操控冷暖氣

關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, 炎亞綸

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