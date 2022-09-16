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「不滿工作，卻又不知能做什麼」99%人都有的困擾，靠5方法擺脫低潮的自己

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

現在的人常常會遇到一個困擾，「對現在的工作不滿意，但是又不知道自己可以做什麼」，面對大環境非常迷茫，那不妨可以透過以下5個方法，幫助自己重新找回優點，再去發展自己的所長，展現出迷人特質。

▲心靈,成長,自我學習,。（圖／pexels）

1.光榮事件法

把自己從小到大的光榮事蹟寫下來，並且做出分類，再去統整，就會發現自己可能擅長某類型的事情，比如：演講比賽得名、運動成績表現亮眼等等，都是讓你重新審視自己的機會，進而找到屬於自己的道路，不要覺得有些小事就不用拿出來說嘴，因為這些小事，很有可能就是讓你找到自我的亮點。

▲心靈,成長,自我學習,。（圖／pexels）

2.親友訪談法

找尋身邊的親友，從他們的觀點中，了解第三方的人是怎麼看待自己，或是有什麼樣子的優點，這可以幫助自己從客觀的角度，更了解自己的內在，同時發掘以往不知道的優點，從中去探索更深層的自我，找尋新出路。

▲心靈,成長,自我學習,。（圖／pexels）

3.美好時光日記

記錄一下一天當中讓你覺得最興奮、最有動力的事情，有些甚至到了廢寢忘食的地步，再反思自己從中獲得的收穫，比如：下廚煮飯、外出運動、安靜看書等等，了解自己喜歡做哪些事情，當然很多人會覺得「滑手機」也很有動力，但這通常做完不會讓人有成就感，反而會覺得愧疚。

▲心靈,成長,自我學習,。（圖／pexels）

4.人物榜樣法

仔細想一想，身邊一定有些人的特長或是個性很值得你學習，你可以把他當作成功的榜樣，讓自己有動力去實現願望，不要覺得那些榜樣是遙不可及、只供瞻仰，要知道，只有努力向對方靠攏，才有可能成為對方的樣貌，自己有機會變更好，沒有跨出那一步，永遠沒有擺脫現狀的機會。

▲拖延症,拖延,工作,。（圖／pexels）

5.5年願景法

找一個安靜的時間，寫下給5年後自己的一封信，最好是描述當下的狀態跟畫面，比如：做著什麼樣的工作、住在什麼樣的房間、今年幾歲、今天的行程是什麼，這個畫面看似平凡無奇，但它可能是你心中最在意的事情，當然在意的狀況，就會是你未來努力的動力。

關鍵字：

心靈, 成長, 自我學習

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