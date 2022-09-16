adidas X Gucci「雙面棒球帽」登場！　重新詮釋典藏波士頓包

記者王則絲／台北報導

繼上回率先開賣的adidas X Gucci Gazelle聯名球鞋，此番世紀聯名「adidas X Gucci」第二波於台北101 GUCCI開設「EXQUISITE GUCCI」快閃店中開賣，秀上矚目的雙面棒球帽、貝雷帽都到貨了，同時一併推出了重新詮釋的典藏波士頓包款。

▲「EXQUISITE GUCCI」店中店期間限定至10月14日。（圖／品牌提供）

adidas X Gucci系列於2月發表的《Exquisite Gucci》大秀首次亮相，本次「EXQUISITE GUCCI」快閃店中店延續秀上的萬花筒美學概念，以黑與白的格紋交織佈滿空間，透過LED燈光照映鏡面，牆面適度留白，讓光線打在繁複印花的華麗作品上。

先前GUCCI曝光形象廣告以史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）的數部經典作品作為靈感來源，但其實本季系列中也有不少造型靈感取自名導魏斯安德森（Wes Anderson）的電影。

▲GUCCI EXQUISITE系列雙面棒球帽。（圖／記者王則絲攝）



「EXQUISITE GUCCI」快閃店中囊括了秀上矚目的「雙面棒球帽」，一面是經典印花、另一面是adidas的三線棒球帽，可以隨心情選戴任何一面，也可以橫著戴更前衛！本季值得關注的帽款有許多，除雙面棒球帽外，還有包頭針織帽以及貝雷帽；此外，經典的1955馬銜鍊包還推出了大尺寸款式，以及透過現代風格重新演繹的典藏款波士頓包，以紅綠紅織帶搭配雙G Logo設計，將有望成為實用派的下個爆款。

▲GUCCI EXQUISITE系列帽款與新手袋。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）



與此同時，萬寶龍於微風松高／松高路口廣場舉辦「On The Move」主題快閃店，期間限定至9月18日，展出跨品類的項目，包括1858系列GMT日期顯示自動腕錶、風尚3.0系列皮件，以及Summit 3智能腕錶和星際行者系列黑色宇宙書寫工具。

▲萬寶龍風尚3.0系列皮件，加入了「M LOCK」鎖扣設計。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



▲萬寶龍1858系列GMT日期顯示自動腕錶。（圖／品牌提供）



▲萬寶龍Summit 3系列智能腕錶。（圖／品牌提供）



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