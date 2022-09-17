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愛吃甜食小心老得快！牛爾老師教「抗糖保養」3重點　遠離鬆弛暗黃

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▲▼牛爾老師教「抗糖保養」3大重點 。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲做好「抗糖保養」能幫助抗衰老。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝unsplash

有在關注保養議題的人，應該對「抗糖」這個詞都不陌生，像是女星張韶涵、阿嬌鍾欣潼也都在做抗糖保養，美容教主牛爾老師就表示，隨著年齡增加，人體新陳代謝速度變慢，如果糖分攝取過多，體內多餘的游離糖分在代謝時會與蛋白質、胺基酸結合，產生的物質就是糖化終產物AGEs，其會引發一系列的衰老反應，最直觀的就是皮膚暗沈發黃、毛孔增大，鬆弛、缺乏彈性。牛爾老師就進一步分享「抗糖保養」的3大秘訣，只知道戒吃甜食就太NG！

▲▼牛爾老師教「抗糖保養」3大重點 。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃調整飲食生活習慣

首先，可以從衰老速度很快的西方人來看，他們常見的生活習慣中，有一個是愛吃甜食，另一個是愛曬太陽，而這兩件事都是抗衰大敵。

想要抗衰老，飲食方面除了控制吃甜食的頻率外，碳酸飲料、重口味重油的食物也都需要控制，並搭配多吃高纖維蔬果和雜糧；而除了飲食，適當塗抹防曬乳或使用陽傘、戴帽子等硬防曬做好防曬也非常關鍵，因為AGEs被紫外線照射後，會產生更多自由基，加劇肌膚老化。

https://www.instagram.com/p/CYn9RmPL2pn/?hl=zh-tw

＃使用適當的護膚品輔助

含有肌肽、維他命C、外用菸鹼醯胺等成分的保養品有能幫助幫助增強肌膚活力、提亮膚色的效果，如果發現自己肌膚明顯是「被糖化」，可以堅持使用含有這些成分的保養品。

▲▼牛爾老師教「抗糖保養」3大重點 。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃維持運動習慣

人體代謝變慢會使糖化情況加劇，因此堅持運動是非常中意的，這也是為何有運動習慣的人更顯年輕。但牛爾老師也提醒，運動要適度，中等強度為最佳，每個人適合的強度不同，要以自己實際情況為準，建議做到覺得運動後很舒爽又不那麼疲累的程度即可。

最後牛爾老師也表示，雖然為了抗老大家要抗糖，但吃甜食時身體會分泌、傳遞開心感，如果「談糖色變」而嚴格控制不吃，也會讓快樂少了很多。所以適當地犒勞自己，不要太過嚴苛控制，同樣對美也有好處。

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關鍵字：

保養, 護膚, 抗糖, 糖化，抗老, 延緩老化, 秘訣, 關鍵, 飲食, 牛爾老師

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