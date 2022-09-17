陳庭妮踩首賣毛毛高跟鞋挑戰性感極限　偏愛「露2處」曲線最加分

記者鮑璿安 ／台北報導

義大利精品鞋履品牌 Rene Caovilla進駐高雄漢神巨蛋購物廣場，於今（16日）邀請藝人陳庭妮逛店，她腳踩店內獨賣的秋冬系列Cleo毛毛高跟鞋，並大讚品牌鞋款是挑戰「女生腳背的性感極限」，而她透露自己穿高跟鞋時最愛露出2處細節，分別是腳踝以及一點點腳趾縫隙，就是不經意的性感。





▲陳庭妮以緊身開衩禮服搭配品牌獨家首賣2022秋冬全新Cleo毛毛高跟鞋款式。（圖／品牌提供）

陳庭妮今以緊身開衩禮服搭配Cleo毛毛高跟鞋黑色款式，營造出長腿曲線，該款用以經典Cleo和Margot款式設計，鞋面綴上以兔毛為材質的毛茸茸元素，加上環繞著經典的水鑽繫帶，讓陳庭妮形容品牌的高跟鞋「真的會讓女生在一瞬間變得優雅又性感」。

她還提到，自己特別喜歡在穿鞋時露出一點點腳趾縫隙以及腳踝曲線，這種不經意的性感，從視覺上讓腿部曲線延伸了許多。陳庭妮常挑選銀色款式，因為色系鮮亮，就算只有4公分高度，看起來也像是有15公分的效果，「我還喜歡有鑽的設計，厲害的高跟鞋是讓大家在昏暗的地方也可以隱隱約約看到鞋子的存在。」

▲陳庭妮非常講究造型整體造型搭配感，要是彼此手牽手的狀態 。（圖／品牌提供）



此外，她愛情事業兩得意，年初被胡宇威求婚成功，又剛以《火神的眼淚》入圍金鐘獎最佳女配角，至於典禮造型是否已經決定好？陳庭妮表示：「也跟婚禮一樣緩慢進行中，目前還沒有開始。」她說自己非常講究整體的搭配感，衣服、珠寶、鞋子必須要互相「手牽手」是完美狀態，認為選擇這些單品是個有趣的過程，就像婚禮時兩人的著裝也是一樣，「重點是要我們兩個喜歡，然後舒服，應該要是我們共同討論出來的，讓另一半覺得是最美的樣子。」

▲Rene Caovilla品牌旗艦店首度進軍南台灣，首次於台灣亮相的全新Irina 系列 。（圖／品牌提供）

Rene Caovilla品牌旗艦店首度進軍南台灣，店入口的設計採用象徵威尼斯門廊的白色拱門，給人優雅靜謐的享受，同時帶來首次於台灣亮相的全新Irina 系列，延續品牌經典纏繞設計，精簡線條感留給腳步無限空間，演繹少即是多的極緻優雅，透過蜿蜒的繫帶線條攀附在腳背上，非常有記憶點。

▲Aquazzura 首次登台於台北微風廣場設立快閃店，鞋底招牌鳳梨圖案代表熱情和好運。（圖／品牌提供）



與此同時，知名義大利精品鞋履品牌Aquazzura成立10週年首次進軍台灣市場，創辦人Edgardo Osorio的生活背景與設計元素息息相關，他生長於南美洲哥倫比亞，始終認為鮮豔、瑰麗的色彩能帶來快樂的能量，因此以義大利文「藍色的水」為品牌名稱，有趣的是，每雙鞋履底部都藏有一顆金黃色鳳梨，代表熱情和好運，意外與台語「旺來」形成可愛的呼應。

▲KOL莫莉演繹的Tequila Plexi Sandal 是極為性感華麗的款式。（圖／品牌提供）

此次台灣快閃店延續品牌熱情的概念打造出黃黑色店裝風格，引入款式包含KOL莫莉演繹的Tequila Plexi Sandal，用以顆顆鑽飾遊走腿部曲線，最為性感華麗；同樣保留大面積鏤空的還有Gastby Sling、Temptation Crystal Sandal 款式，鞋履線條運用水晶點綴而成相當夢幻。